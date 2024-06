V Británii zadržali 27 aktivistov: Údajne plánovali narušiť prevádzku letísk

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

LONDÝN - Celkom 27 členov a priaznivcov aktivistickej skupiny Just Stop Oil (JSO) zadržala polícia v Británii pre podozrenie, že počas tohto leta plánovali narušiť prevádzku letísk v krajine. Oznámila to v piatok londýnska Metropolitná polícia, informuje o tom televízia Sky News.

K zatknutiam došlo v Londýne a Manchestri a v grófstvach Gloucestershire, Oxfordshire, Devon, Essex, Surrey, Sussex, Norfolk a West Yorkshire. "Medzi zadržanými je niekoľko popredných členov Just Stop Oil, o ktorých sme presvedčení, že sú kľúčovými organizátormi," uviedla polícia. Štyri osoby zadržali v utorok po identifikácii na letisku Gatwick a následne ich podmienečne prepustili na kauciu.

Vo štvrtok zadržali v komunitnom centre vo východnom Londýne ďalších šesť ľudí, ktorí sa zúčastnili na verejnom podujatí, kde sa hovorilo o pripravovaných akciách na letiskách. Zvyšných 17 podozrivých zadržali v piatok na rôznych miestach krajiny v mieste ich bydliska. "Náš postoj je jasný: Každý, kto ohrozí bezpečnosť a ochranu letísk v Londýne, môže očakávať ráznu reakciu zo strany polície alebo bezpečnostného personálu," povedal veliteľ zásahu Ian Howells.

Skupina Just Stop Oil obvinila políciu z nezákonného konania. "Byť podporovateľom Just Stop Oil teraz stačí na to, aby ste sa stali podozrivým," uviedla skupina vo vyhlásení. Skupina Just Stop Oil založená vo februári 2022 sa rôznymi spôsobmi snaží dosiahnuť, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť vydávanie nových licencií na ťažbu fosílnych palív. Dvaja jej aktivisti 20. júna prenikli do areálu letiska Stansted ležiaceho severovýchodne od Londýna a oranžovou farbou postriekali dve súkromné lietadlá. Deň predtým iní dvaja členovia JSO nastriekali oranžovú práškovú farbu na pravekú pamiatku Stonehenge, zapísanú do svetového dedičstva UNESCO.