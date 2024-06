Blondínka (31) dokáže komunikovať s duchmi: Kvôli tomuto ju nútia chodiť do barov! Keď ich nepočúvne, je zle

(Zdroj: X/DailyMirror)

Tridsaťjedenročná Zerah Flemingová tvrdí, že hlasy mŕtvych ju prehovárajú, aby išla do baru a kde jej doručujú správy zo záhrobia. Hovorí, že sa stále musí svojim priateľom ospravedlňovať a vymýšľať dôvody, prečo neustále menia lokalitu. Duchovia ju údajne nabádajú k pitiu alkoholu. „Ak by som sa ho snažila ignorovať, hlas by hovoril to isté alebo by bol hlasnejší a vytrvalý,“ priblížila pre denník Metro. „Nikdy som svojim priateľom nepovedala, prečo chcem ísť do konkrétneho baru,“ uviedla ďalej a dodala, že bary si vyberá podľa nutkania, ktoré pociťuje. „Keď sa tam dostanem, uvedomím si prečo. Narazím na niekoho, komu mám niečo odkázať,“ prezradila.

Cudzinci na jej odkazy od zosnulých reagujú zmiešane – niektorých to poteší, no iných vystraší. Ďalej uviedla, že jej otec a mama, ktorí zomreli v roku 2019 a 2022, mali tiež dar komunikovať so zosnulými, a povedala, že volanie spoza hrobu prvýkrát počula dva týždne po tom, čo jej otec zomrel. Povedal jej, aby zamkla dvere a údajne ju raz zachránil pred dopravnou nehodou, keď počula jeho hlas hovoriť, aby pribrzdila.

Napriek tomu, že jej komunikácia s duchmi už nepripadá strašidelné, nie vždy to pre ňu bolo jednoduché. „Môže to byť ohromujúce, najmä keď som ešte nevedela, ako to vypnúť. Bolo to frustrujúce, najmä keď som bola vonku s priateľmi a prešiel okolo mňa niekto, s kým sa nejaký duch potreboval porozprávať,“ priznala a dodala, že v konečnom dôsledku je za svoj netradičný dar veľmi vďačná, pretože vďaka nemu môže pomáhať ľuďom.