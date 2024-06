Profesor (64) kvôli pikantným videám s manželkou riskuje kariéru: Pozývajú k sebe aj významné pornohviezdy!

(Zdroj: X/SexyHappyCouple)

Joe Gow bol minulý rok prepustený z funkcie rektora University of Wisconsin-La Crosse, no na univerzite zostal ako profesor komunikácie. Jeho ročný príjem tak klesol z 263 000 dolárov (245 339 eur) na približne 92 000 dolárov (85 822 eur). 64-ročný profesor momentálne nemá dovolené vkročiť do kampusu a pre denník The New York Post potvrdil, že stále čerpá platenú dovolenku. Neskôr v tomto roku ho čaká vypočúvanie, ktoré rozhodne, či sa môže vrátiť späť ku svojej kariére. Medzitým poberá plat profesora a ďalšie príjmy z vytvárania pikantného obsahu.

Gow tvrdí, že rada ho z univerzity vyhodila neprávom. „Chcú ma vyhodiť ako člena fakulty,“ povedal pre The New York Post. „Ale to, čo robím so svojou ženou – vo svojom voľnom čase a pomocou vlastného vybavenia – nie je ich vec,“ dodal. Gow je ženatý s bývalou profesorkou na University of Wisconsin-La Crosse Carmen Wilsonovou. Na internete sú známi ako „Sexy Happy Couple“ a propagujú sa ako sexuálne pozitívny pár podporujúci slobodu prejavu.

Zatiaľ čo v mnohých z ich videí vidno iba ich dvoch, ​​často vytvárajú aj skupinové videá s pornohviezdami. Gow trvá na tom, že obsah je maximálne etický. „Nikto nikoho nepodvádza,“ hovorí. „Sme to my, kto si otvorene a úprimne užíva svoj sexuálny život. Sme zamilovaní a bavíme sa spolu. Ľudia tomu nerozumejú a je im to nepríjemné; preto chcú, aby som odišiel,“ povedal ďalej. Jeho prepustenie však rozdelilo študentský zbor na dva tábory. Niektorí študenti hovoria, že Gow je dobrý učiteľ, ktorý by nemal byť súdený za svoje pornofilmy. „Sexuálna práca je skutočná práca,“ napísala študentka Hannah Hoganová v online petícii. „Nechajte toho muža žiť,“ dodala.

Gow prezradil, že na pripravované vypočúvanie si nenajal žiadneho advokáta, mieni sa zastupovať sám. „Dôkazné bremeno je na nich, aby dokázali, že som urobil niečo zlé, a neviem, ako to urobia,“ prezradil Gow. Zároveň uznáva, že jeho sexuálna práca nie je lukratívna, ale je to skôr záľuba. Gow však trvá na tom, že je hrdý na svoje sexuálne dobrodružstvá pred kamerou. „Milujem to, čo sme vytvorili,“ uviedol. „Mne aj mojej žene to prinieslo veľa otvorenosti. Posilnilo to náš vzťah. Prečo by som sa mal za to hanbiť?“ uzavrel.