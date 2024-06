Zamestnanca Tesca rozčúlila sebecká praktika mnohých zákazníkov: Kvôli tomuto sú potraviny drahšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pracovníci Tesca si vybili svoju frustráciu v príspevku na Reddite, kde skritizoval lenivých zákazníkov, ktorí nevracajú položky na pôvodné miesto. „Zákazníci, ktorí nechávajú mrazené položky na poličke, keď je mraznička hneď vedľa nich, akí leniví musíte byť, aby ste otvorili mrazničku a vložili tovar dovnútra? Našiel som tri zmrzliny, ktoré boli na polica hneď vedľa mrazničky,“ napísal na sociálnej sieti. Ďalší frustrovaný zamestnanec v komentári naznačil, že zákazníci musia byť poučení o plytvaní potravinami. „Veľmi ma rozčuľujú zákazníci, ktorí to robia. Ak by ľudia videli, koľko potravín musíme dať do odpadového systému kvôli lenivosti sebeckých zákazníkov, boli by znechutení,“ uviedol.

(Zdroj: Getty Images)

„Zákazníci sa sťažujú, že ceny potravín stúpajú, no zdá sa, že si neuvedomujú, že sú súčasťou problému, pretože plytvanie výrobkami stojí peniaze a podnik ich musí nejako získať späť,“ pokračoval ďalej komentujúci. „Áno, zákazníci môžu zmeniť svoj názor, čo je v poriadku, ale to najmenej, čo môžu urobiť, je vrátiť produkt tam, odkiaľ ho prevzali,“ dodal. S podobnou skúsenosťou sa podelil aj ďalší zamestnanec Tesca. Ten sa však stretol s opačným správaním. „Alebo naopak. To balenie sušienok/plechovky s fazuľou/bochník chleba/ zeleniny môžete položiť úplne kamkoľvek a bolo by to v poriadku. Ale niektorí to pokladajú do mrazničiek,“ priblížil.

Zamestnanec, ktorý publikoval príspevok na sociálnej sieti, neskôr odhalil, že v skutočnosti konfrontoval nakupujúceho o probléme. „Dnes (v pondelok 10. júna) som jedného z nich skutočne konfrontoval, chlap práve nechal dve mrazené pizze a zmrzlinu s košíkom na zemi. Spýtal som sa ho, prečo to nechal na podlahe a odišiel,“ napísal zamestnanec. „Povedal, že ide do Lidla, pretože nemôže nájsť veci, ktoré chcel. Ospravedlnil sa a povedal, že všetko vráti, keď som mu vysvetlil, že ak tie položky nechá tu, pokazia sa,“ dodal.