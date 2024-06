Žena zostala po zdriemnutí vo vlaku v šoku: Podľa telefónu bola v Ukrajine! Neuhádnete, čo nasledovalo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Talia Sextonová, obyvateľka amerického štátu Virgínia, pre týždenník Newsweek povedala: „Keď som sa zobudila a skontrolovala polohu svojho telefónu, myslela som si, že mi to povie, že som stále v Nemecku alebo možno v Rakúsku, ale keď som videla, že som v Ukrajine, bola som úplne šokovaná!“ Okamžite poslala správu svojmu priateľovi a sestre, ktorí mali prístup k jej aktuálnej polohe. Aj oni dostali informáciu o tom, že Sextonová sa nachádza na území Ukrajiny.

Ako nešťastná cestovateľka ďalej vysvetlila, chcela sa dostať do Švajčiarska a po zdriemnutí vo vlaku najprv spanikárila. „Bola som trochu nervózna, keď som sa snažila prísť na to, ako by to bolo vôbec logicky možné, a snažila som sa upokojiť, že je to pravdepodobne chyba,“ uviedla. Uvedomovala si, že Švajčiarsko a Ukrajina sú od seba vzdialené približne 1 800 kilometrov a medzi sebou majú niekoľko krajín. „Kontrolovala som svoju polohu znova a znova, kým sa nakoniec neukázala moja skutočná poloha. Vo vlaku som sa tiež pýtala ľudí okolo seba, či vedia, kde sme, a nikto nepovedal ‚Ukrajina‘, takže som sa cítila lepšie,“ dodala. Neskôr zistila, že je na správnej ceste do Švajčiarska.

O incident sa podelila aj vo videu na TikToku. Zábery rýchlo nazbierali množstvo reakcií a komentárov od pobavených používateľov. Niektorí sa dokonca podelili o svoje vlastné cestovateľské trapasy. „Raz som omylom išiel vlakom do Londýna namiesto Rotterdamu. Cesta mala trvať hodinu, ale po chvíli bolo jasné, že idem do Anglicka,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Je to pre mňa fascinujúce, pretože v USA by som nedokázala zaspať dostatočne dlho na to, aby som opustila štát, nieto ešte krajinu,“ pridala sa ďalšia. „Preto odmietam spať vo vlakoch. Nechcem zmeškať zastávku,“ dodal tretí.