MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú! Putin tvrdí, že na Ukrajine bojuje 700-tisíc ruských vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Vo vojne na Ukrajine bojuje takmer 700.000 Rusov, povedal v piatok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s vyznamenanými účastníkmi invázie, ktoré vysielali v televízii. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.