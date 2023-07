Američanka pod paľbou kritiky za slová o obľúbenej destinácii v Európe: Toto nie je dovolenka, ale pôrod!

Jordanová, ktorá vloguje o cestovaní a životnom štýle, zverejnila video, v ktorom kritizuje svojich kolegov za to, že ukazujú len pozitívne aspekty návštevy fotogenického talianskeho prímorského Amalfi, pričom vynechávajú to, ako sa tam dostali. "Každý jeden influencer a TikToker, ktorí za posledné dva mesiace na svojich profiloch zverejnili zábery pobrežia Amalfi, si zaslúžia väzenie," povedala s tým, že je veľký problém tam docestovať.

Lexi opísala spôsob, ako sa tam dostať. Musíte priletieť do Neapola, odtiaľ ísť vlakom do Sorrenta, ktoré je vzdialené asi hodinu jazdy autom od cieľa. Ďalej sa ide trajektom, na ktorý sa vo vysokých horúčavách musí čakať aj so všetkou vašou batožinou. Nakoniec návštevníka čaká množstvo schodov, pretože miesto je neprístupné pre auto.

Video získalo množstvo komentárov, pričom veľká časť z nich bolo kritických. Užívatelia Američanke vyčítali, že si nespravila poriadny prieskum ešte pred cestou, iní sa podelili o svoje skúsenosti. "Vzal som si taxík z Neapola do hotela. Za 150 dolárov to bolo drahé, ale stálo to za to. Musíte si vopred zistiť, ako sa tam cestuje," napísal jeden. "Sorrento je úžasné. Zostaňte v Sorrente, nechajte si batožinu v hoteli + choďte autobusom kamkoľvek. To sme urobili, bolo to také ľahké," napísal iný.