Vedcov zmiatol zvláštny rádiový signál z vesmíru: Opakuje sa každú hodinu! Takéto niečo ešte nevideli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rádiový signál prichádzajúci z vesmíru privádza do rozpakov vedcov, ktorí zatiaľ iba opakujú, že si nedokážu celkom vysvetliť, čo sa deje. Podľa Manishy Calebovej a Emila Lenca tím objaviteľov bez okolkov uviedol, že tento jav sa nepodobá na nič, s čím sa astronómovia doteraz stretli, povedali pre portál The Conversation. Celkový čas vysielania predstavuje 53,8 minúty a je to najdlhší signál z vesmíru, aký bol kedy zaznamenaný, informuje nedávna štúdia. Pochádza zo vzdialenosti približne 4,85 kiloparsekov, čo predstavuje vzdialenosť 30 856 759 503 082,41 kilometrov. Jeho zdroj sa teda nachádza pomerne ďaleko od Zeme. Rýchlosť svetelných zábleskov sa prezentuje „blikaním“ v sérii rôznych impulzov v priebehu takmer hodiny. V reálnom čase sa pohybujú od 370 milisekúnd až po 50 sekúnd. Niektoré z nich sú dlhé a intenzívne, iné rýchle a slabé.

Priaznivci románového hitu spracovaného do seriálu „The 3 Body Problem“, kde vesmír „žmurká“ na prelomového vedca prostredníctvom nočného signálu, budú sklamaní. Calebová a Lenc totiž uviedli, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o veľmi nezvyčajnú neutrónovú hviezdu. Zároveň však poznamenali, že nemôžu vylúčiť ani iné možnosti. „Podobné modely boli pozorované aj u neutrónových hviezd, ale naše súčasné poznatky naznačujú, že by nemali mať takú dlhú periódu,“ dodali. Signál po prvý raz zaznamenal teleskop ASKAP J1935+2148. „Nevieme, ako dlho ASKAP J1935+2148 zaznamenával rádiové signály, pretože rádioastronomické prieskumy zvyčajne nevyhľadávajú objekty s takou dlhou periódou,“ uviedli odborníci.

Ak nejde o neutrónovú hviezdu, ako druhý najpravdepodobnejší zdroj sa javí biely trpaslík, čiže troska vyhorenej hviezdy veľkosti Zeme, ktorá vyčerpala svoje palivo. Mohla by byť tiež súčasťou systému, v ktorom buď neutrónová, alebo biela ťahavá hviezda obieha okolo inej hviezdy, ale tú nie je možné pozorovať. „Tento objekt by nás mohol podnietiť k prehodnoteniu našich desaťročia starých poznatkov o neutrónových hviezdach alebo bielych trpaslíkoch, najmä pokiaľ ide o to, ako vyžarujú rádiové vlny a aká je ich populácia v našej galaxii,“ dodali experti.