Štúdia odhalila veľké nebezpečenstvo: Pitie energy nápojov môže spôsobiť smrť! TOTO je dôvod

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Energetické nápoje sú veľmi obľúbené najmä medzi mladými ľuďmi a to aj v konzumácii spolu s alkoholom. Nová štúdia publikovaná v časopise „Heart Rhythm“ však ukazuje, že to môže predstavovať určité riziká.

archívne video

Ministerka zdravotníctva Dolinková počas brífingu v UNM (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Najmä u ľudí s genetickým ochorením srdca by konzumácia energetických nápojov mohla predstavovať malé, ale významné riziko náhlej srdcovej smrti, píšu lekári z Mayo Clinic v Rochesteri v Minnesote. Vedúci štúdie Michael Ackerman, kardiológ a vedúci výskumného zariadenia, ktoré chce objasniť genetické pozadie náhlej srdcovej smrti, a jeho tím vyspovedali 144 ľudí, ktorí prežili náhlu zástavu srdca. Výsledok: Jeden z dvadsiatich vypil energetický nápoj bezprostredne pred kolapsom. Pacienti boli mladí, s priemerným vekom 29 rokov, najmladší iba 21 a najstarší 37 rokov.

Výskumníci poukazujú na to, že ide len o počiatočné náznaky a že na definitívne vyjadrenia sú potrebné ďalšie skúmania. Výsledky sú však „znepokojujúce“. „Hoci relatívne riziko je nízke a absolútne riziko náhlej smrti po konzumácii energetického nápoja je ešte nižšie, pacienti so známym genetickým ochorením srdca by mali zvážiť riziká a prínosy konzumácie takýchto nápojov,“ hovorí vedúci štúdie Ackerman.

Mrazivé prípadové štúdie

„Trh s energetickými nápojmi v posledných rokoch neustále rastie,“ hovorí Ackerman. "Je to vyslovene zamerané na tínedžerov a mladých dospelých." Okrem rôznych zlúčenín často pridávaných do energetických nápojov, ako je taurín a guarana, môže konzumácia vysokého množstva kofeínu, ktorý sa nachádza vo väčšine energetických nápojov, predstavovať aj zdravotné riziko.

V Spojených štátoch v roku 2017 zomrel 16-ročný mladík po požití veľkého množstva kofeínových nápojov. Pitva odhalila, že u inak zdravého chlapca kofeín spôsobil srdcové arytmie. Celkovo existuje množstvo správ, ktoré medzinárodne spájajú energetické nápoje so závažnými udalosťami, vrátane zástavy srdca.

V prípade z roku 2021 bolo 21-ročnému mužovi, ktorý počas dvoch rokov konzumoval v priemere štyri plechovky energetických nápojov denne, diagnostikované zlyhanie srdca aj obličiek. Jeho srdcové symptómy a funkcia sa výrazne zlepšili pomocou liekov a po tom, čo prestal konzumovať energetické nápoje. V inom prípade 24-ročný muž, ktorý počas dvoch týždňov konzumoval 8 až 10 plechoviek energetických nápojov denne, vykazoval známky poškodenia srdca, vrátane zväčšenej ľavej komory a problémov so schopnosťou srdca pumpovať krv.

(Zdroj: Getty Images)

Toľko kofeínu ako v troch šálkach kávy

Niektoré populárne značky energetických nápojov obsahujú až 300 miligramov kofeínu na plechovku, čo je podľa Ackermana trikrát viac ako šálka filtrovanej kávy. „Predchádzajúce štúdie ukázali, že viac ako desať šálok kávy denne môže spustiť náhlu srdcovú smrť,“ vysvetľuje kardiológ. Je tu aj ďalší problém: Nevieme presne, ako kofeín a taurín fungujú v kombinácii. Taurín preukázal negatívny vplyv na rytmus tlkotu v experimentoch na srdciach králikov. A guarana, tiež zložka energetických nápojov, je podozrivá zo spôsobovania arytmií.

Napriek tomu energetické nápoje pravdepodobne neboli jediným dôvodom náhlej zástavy srdca u skúmaných pacientov. Hoci každý krátko predtým takéto nápoje konzumoval, vedci zistili aj celý rad ďalších stresových faktorov pre srdce, vrátane nedostatku spánku, stravovania, užívania antipsychotík či pôrodu. „Spotreba energetických nápojov s najväčšou pravdepodobnosťou v kombinácii s inými premennými vytvorí „dokonalú búrku“ rizikových faktorov,“ uvádza sa v štúdii.

„Štúdia nedospela k záveru, že energetické nápoje spôsobujú tieto takmer smrteľné udalosti,“ povedal pre Medical News Today kardiológ Majid Basit, ktorý sa na štúdii nezúčastnil. "Ukázalo sa však, že častá a nadmerná konzumácia látok, ako sú energetické nápoje a alkohol, môže spôsobiť ďalšie srdcové choroby, ako je srdcové zlyhanie, mozgová príhoda a nepravidelný srdcový rytmus, ako je fibrilácia predsiení."

Ošemetná vec na náhlej srdcovej smrti je, že ľudia, ktorí ňou trpia, majú často riziko, ako je špeciálna genetická predispozícia, ochorenie srdcových chlopní alebo vrodené srdcové chyby, ale nemajú o tom ani potuchy. Basit povedal, že asi dvaja zo 100 000 ľudí majú poruchu v elektrickom systéme srdca a môže im hroziť náhla srdcová smrť.