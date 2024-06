Mladík pobúril návštevníkov koncertu: Orálny sex priamo v obecenstve! Keď to uvidíte... Ľudia zúria

(Zdroj: X/oplivio)

Madison Beerová je momentálne na svojom turné a v stredu 5. júna vystúpila v Las Vegas. Koncert sa konal v House of Blues a zatiaľ čo Beerová označila koncert za krásnu šou, niektorí z neho odchádzali znechutení. Dôvodom je muž, ktorý zrejme praktizuje orálny sex s iným návštevníkom koncertu. Na záberoch vidno, ako sa pár iných návštevníkov sediacich za párom smeje a zabáva. Viacerým však incident neprišiel zábavný.

this guy getting head at a madison beer concert is CRAZY https://t.co/HSlcyzDWeW — bear (@oplivio) June 6, 2024

„Toto je ten chlap, treba ho eskortovať,“ napísal jeden z používateľov sociálnej siete, ktorý zároveň video publikoval. „Doslova som sa musel presunúť na druhú stranu. Chytil ma za zadok a nechcel ma pustiť, potom sa o mňa šúchal, keď kráčal za mnou,“ dodal návštevník koncertu v nasledujúcom príspevku. Video takmer okamžite získalo obrovské množstvo zhliadnutí a pochopiteľne divákov pobúrilo.

„Ľudia okolo nich sa len smejú? To nie je typické správanie,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Je mi veľmi ľúto, že sa to stalo... Je to také nechutné,“ napísal druhý. „Prečo by to robil, keď sú na koncertoch Madison Beerovej neplnoletí,“ poznamenal tretí. Ako informoval autor pôvodného videa, mladíka napokon z koncertu eskortovali. Mnohým sa uľavilo a niektorí dokonca uviedli, že ho mali pokojne zatknúť. „Zaslúži si to! Musí ísť do väzenia za to, čo urobil,“ napísal komentujúci.