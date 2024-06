Manželia pri rekonštrukcii domu objavili tajnú podzemnú miestnosť: Nechceli uveriť tomu, na čo slúžila!

(Zdroj: TikTok/hayleyg099)

Hayley Gilmartinová a jej manžel Trevor, ktorí žijú pri Huronskom jazere – vodnej ploche oddeľujúcej USA od Kanady – objavili strašidelnú, vodou naplnenú miestnosť pri odstraňovaní starej, nefunkčnej vírivky uprostred ich domu. „Miestnosť je s vodnou plochou spojená šesťmetrovou rúrou,“ uviedla Hayley nedávno pre týždenník Newsweek. Napriek strašidelnému odhaleniu sa obaja majitelia domu tvárili statočne, keď sa dozvedeli, čo bude nasledovať. „Potápali sme sa v rieke a našli sme jej druhý koniec, ktorým je obrovský tunel,“ povedala 30-ročná Hayley s tým, že nie je možné odčerpať vodu, pretože do miestnosti stále prúdi voda z jazera Huron a riek, s ktorými je spojená.

Tmavý betónový priestor je takmer prázdny, okrem podporného stĺpa a steny obloženej drevom, ktorú podľa nich spája tunelový systém. Manželia, ktorí nehnuteľnosť kúpili v roku 2020, sa neskôr dozvedeli, že niekoľko susedov má podobné tunely pod svojimi domami. Pred takmer sto rokmi sa jazero Huron a priľahlá rieka St. Clair stali kritickými vodnými cestami, ktoré lodníci a zločinecké syndikáty využívali na privážanie nelegálneho alkoholu zo severu. Podľa odborníkov bola táto oblasť zodpovedná za 75 percent prohibičných aktivít, informuje portál The Times Herald.

Update! Part2!! Since everyone knows our house, we thought we would share what we do know! This is not a septic and not a basement. This room is still getting water from Lake Huron/the river, that it is connected to.( thus why its impossible to pump the water out) We tore out the jaccuzi because it was broke and way too much to fix since it was from the 70s. Nothing drains into this room from our house. We do know that our house was a pumping station back in the day. We haven't tore down the wooden wall, but that is next! The last part of the video is of the pipe in the lake that is connecting to the room under our house which is supplying it fresh water. We definetly will keep updating and hope to find out more and seal it off, if possible! For those who dont know how big the Great Lakes are… they are huge, surrounding all of MI, and are fresh water. The room water temp is about 52degrees which is a couple degrees warmer than Lake Huron.

Keď sa Hayley dozvedela o ich pravdepodobnom prepojení s drsnou históriou, zverejnila ich dobrodružstvá s vírivkou a potápaním na TikToku. Jej videá nazbierali milióny pozretí. „Myslím, že každému, kto nájde pod svojím domom v úplnej tme šachtu, to bude pripadať strašidelné,“ povedala Hayley pre Newsweek. Dodala, že ďalším projektom môže byť odstránenie drevenej steny v miestnosti s vodou a prisľúbila ďalšie aktualizácie. „Budeme to ďalej skúmať a ak to bude možné, odvodníme to a možno tam vytvoríme hernú miestnosť alebo dráhu na bowling,“ uzavrela.