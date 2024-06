Pacientka povedala psychologičke o romániku so ženatým mužom: To, čo nasledovalo, nikto nečakal!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Anonymná psychologička napísala do podcastu Toni a Ryan, aby sa podelila o svoje utrpenie po tom, čo sa jej život od základov zrútil. „Moja pacientka mi povedala, že spáva so ženatým mužom a vina ju zožiera zaživa,“ uviedla psychologička. „Pacientka povedala, že muž kvôli nej opustí svoju manželku, ale mala kvôli tomu vnútorný konflikt,“ prezradila ďalej. Psychologička poradila pacientke najlepšie, ako vedela a odišla domov, pričom nad priznaním ani nerozmýšľala. Až po niekoľkých dňoch si uvedomila, že je priamo zapletená do aféry.

„Neskôr v ten týždeň mi môj manžel povedal, že ma opúšťa kvôli žene, s ktorou spával,“ uviedla psychologička. „Môj manžel spával s mojou pacientkou a ja som to nemohla povedať ani jednému z nich – ani nikomu – kvôli doložkám o dôvernosti, ale musím to niekomu povedať, musím sa vykričať,“ dodala. Melbournskí moderátori podcastu boli z odhalenia šokovaní rovnako ako množstvo komentujúcich. Niektorí verili, že pacientka si bola po celý čas vedomá manželky svojho priateľa.

„Tá druhá žena vedela, že je to ona a to bol jej spôsob, ako sa zbaviť viny. Povedala to manželke svojho priateľa bez toho, aby jej to povedala,“ uviedol jeden z komentujúcich. „V multivesmíre neexistuje jediný vesmír, kde by pacientka nevedela, že jej psychologička je manželka jej milenca. Hanba jej,“ napísal ďalší. Mnohí neverili, že ľudia sú ochotní randiť s ľuďmi vo vzťahoch. „Neviem, čo je šokujúcejšie, celý ten zvrat alebo skutočnosť, že ženatý muž sľúbil svojej milenke, že opustí manželku, a on to skutočne urobil,“ dodal ďalší.