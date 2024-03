Zanedbávate umývanie zubov? Robíte obrovskú chybu: Hrozia vám tieto ŠTYRI vážne ochorenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rastúci počet výskumov naznačuje, že nedostatočné čistenie zubov alebo nedostatočné používanie zubnej nite môže viesť k celému radu zdanlivo nesúvisiacich akútnych a chronických ochorení. „Je to preto, že ústa sú plné baktérií,“ uviedol doktor Nigel Carter z nadácie Oral Health Foundation pre britský denník The Sun. „A hoci väčšina z nich je neškodná, niektoré môžu spôsobiť ochorenie,“ dodal. Ak si pravidelne nečistíte zuby, vystavujete sa riziku viacerých vážnych ochorení.

1. Ochorenie srdca

Ak trpíte ochorením ďasien, máte až trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu. Choroba ďasien, spôsobená aj zápalom ďasien, je rozšíreným problémom. Podľa Európskej federácie parodontológie trpelo určitou formou tohto ochorenia asi osem z 10 ľudí nad 35 rokov. K tomuto ochoreniu dochádza, keď sa baktérie akumulujú v ďasnách a okolo nich. Baktérie môžu preniknúť do krvného obehu, čo spôsobí stuhnutie tepien. To môže spôsobiť, že srdce bude musieť viac pracovať, aby pumpovalo krv do tela. „Ak je prietok krvi silne ovplyvnený, môže to viesť aj k infarktu,“ uviedol Carter.

2. Zápal pľúc

Len pár minút po tom, čo ste si umyli zuby, sa na zuboch začne nanášať lepkavý film baktérií, známy ako plak. Výskum ukázal, že pretrvávajúci plak je schopný spustiť zápal pľúc. Je to preto, že baktérie môžete zo zubov vdýchnuť do pľúc, kde môžu spôsobiť infekciu. Medzi príznaky pneumónie patrí kašeľ, ktorý môže produkovať zelenkastý, žltý alebo dokonca krvavý hlien, horúčka, potenie a triaška, dýchavičnosť, ostrá alebo bodavá bolesť na hrudníku, ktorá sa zhoršuje pri hlbokom dýchaní alebo kašli či strata chuti do jedla a nedostatok energie.

3. Cukrovka

Štúdie zistili priamy vzťah medzi cukrovkou a ochorením ďasien. V skutočnosti je ochorenie ďasien pravdepodobnejšie u ľudí s cukrovkou a naopak. Je to preto, že vysoká hladina cukru v krvi – príznak zle kontrolovanej cukrovky – môže stimulovať premnoženie škodlivých baktérií v ústach. Tieto baktérie môžu viesť k rôznym typom infekcií v ústach, ktoré môžu vyvolať návaly zápalu v krvnom riečisku, čo spôsobí zvýšenie hladiny cukru v krvi. Bežné príznaky cukrovky zahŕňajú častejšie močenie, pocit smädu a veľkej únavy, nevysvetliteľnú stratu hmotnosti či rozmazané videnie.

4. Demencia

Používanie zubnej nite môže byť kľúčom k udržaniu špičkovej formy počas starnutia. Štúdia s 28 000 pacientmi na Taiwane zistila, že u pacientov s chronickým ochorením ďasien po viac ako desaťročie bolo 1,7-krát vyššie riziko vzniku Alzheimerovej choroby – najbežnejšej formy demencie. Vedci dokonca našli dôkazy o baktériách, ktoré spôsobujú ochorenie ďasien, usadených v mozgoch ľudí, ktorí zomreli na Alzheimerovu chorobu. Odborníci sa domnievajú, že toxíny by mohli putovať z krvi do mozgu, kde časom spôsobujú dlhodobé poškodenie. Medzi bežné skoré príznaky demencie patrí strata pamäti, ťažkosti so sústredením, zmätenosť či zmeny nálady.