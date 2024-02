Doposiaľ najvernejšia simulácia ukazuje, čo zažíva človek so schizofréniou: Strašidelné, pozrite na to!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Ak ste niekedy premýšľali o tom, čo zažíva človek so schizofréniou, simulácia publikovaná na YouTube vám môže dať odpovede. V komentároch sa vyjadrilo aj niekoľko ľudí trpiacich schizofréniou, ktorí uviedli, že je to doposiaľ najvernejšie zobrazenie života s týmto duševných ochorením.

Podľa organizácie Worldwide Mental Health Foundation postihujú duševné choroby odhadom asi 950 miliónov ľudí na celom svete. O depresii a úzkosti sa teraz v spoločnosti hovorí otvorenejšie, no schizofrénii mnohí stále venujú iba veľmi málo pozornosti. Toto ochorenie postihuje približne jedného z 300 ľudí. Spôsobuje psychózu a môže ovplyvniť všetky oblasti života vrátane osobných, rodinných, sociálnych, vzdelávacích a pracovných funkcií, informuje Svetová zdravotnícka organizácia. Simulačné video na YouTube ukazuje, čo zažíva človek trpiaci týmto duševným ochorením.

V úvode simulácie môžeme vidieť muža, ktorý kráča do supermarketu. Je počuť viacero hlasov, ktoré majú rôzne tóny a intonáciu a hovoria „toto nemá zmysel“, „aj to dieťa vie, že si hlúpy“ a „nechoď tam“. Po vstupe do obchodu jeden z hlasov povie: „Fľaše vína ťa počúvajú.“ Nasleduje zmes urážok, paranoje či dotieravých myšlienok. Video pokračuje tým, že muž odchádza zo supermarketu, hlasy sa zrýchlia a hovoria mu, aby si vzal život. Po príchode domov je počuť hlas, ktorý hovorí „myslíš si, že si v bezpečí, ale nie si“, zatiaľ čo iné hlasy sa smejú a spievajú „nie si sám“ a „nemôžeš sa schovať“.

Napriek tomu, že video je staré niekoľko rokov, stále vyvoláva veľké ohlasy. „Som diagnostikovaný schizofrenik a toto je celkom presná reprezentácia toho, ako u mňa vyzerá odchod z domu. Keď zostanem doma, zvyčajne pociťujem menej symptómov,“ napísal jeden z komentujúcich. „Je dôležité poznamenať, že toto je len jeden zo symptómov, ktoré môžu schizofrenici pociťovať počas epizódy. Pre každého je to iné, ale pre mňa by to bolo realistickejšie, keby sa k tomu pridali aj vizuálne halucinácie,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Pridal sa aj ďalší, ktorý má diagnostikovanú schizofréniu. „Toto je celkom presné, keď mám naozaj zlé dni. Nie je to vždy také zlé, ale niekedy je to ešte horšie,“ uviedol. Ďalšia osoba pokračovala: „Toto je zatiaľ najrealistickejšie zobrazenie. Mám schizoafektívnu poruchu asi od piatich rokov. Nemôžete to ovládať, nemôžete pred tým utiecť. Jediná vec, ktorú môžete urobiť, je nechať to prejsť, ale niekedy je ťažké nehnevať sa na seba kvôli všetkým týmto veciam.“