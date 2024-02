Oxana žila so psami, dôvod vás šokuje: Aj po návrate do spoločnosti ľudí stále robí TOTO!

(Zdroj: YouTube/60MinutesAU)

Ukrajinka Oxana nemala šťastie na rodičov. Jej otec bol alkoholik a podľa jej slov mala jej mama veľa detí a nedokázala sa o ne starať. Vo veku troch rokov sa preto utiahla k psom, bola im ponechaná napospas, odpozorovala ich správanie a osvojila si ho. Po prvý raz sa do psieho sveta vydala počas mrazivej noci, keď sa dostala do psej búdy Naimy. „Mama mala príliš veľa detí, nemali sme dosť postelí,“ spomína si.

S pribúdajúcimi rokmi sa Oxanine psie sklony prehlbovali až do takej miery, že začala chodiť po štyroch, štekala a jedla priamo zo zeme. Dokonca tvrdila, že dokáže s týmito zvieratami aj komunikovať. „Hovorila som s nimi, oni štekali a ja som to opakovala,“ uviedla. Po tom, ako ju v roku 1991 po šiestich rokoch života so psami prevzala sociálna služba, sa nakoniec prispôsobila ľudskému životu. Ale napriek tomu, že sa naučila správne chodiť a absolvovala lekcie rozprávania, stále vykazovala mnoho správania podobného psom.

„Keď sa cítim osamelá, tak sa plazím po štyroch. Keďže nikoho nemám, trávim čas so psami, chodím na prechádzky a robím všetko, čo chcem. Nikto si nevšimne, že chodím po štyroch,“ priblížila. Podľa ukrajinských médií Oxana v súčasnosti pracuje na farme. Nejde však o prvý prípad, kedy bolo dieťa vychovávané zvieratami. Marina Chapmanová z Bradfordu údajne žila s opicami približne päť rokov po tom, ako ju uniesli.