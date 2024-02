Experti prezradili, čo o vás hovorí dĺžka prstov na ruke: Máte predpoklad byť úspešný alebo psychopat?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NOVÉ ANGLICKO - Čítanie z dlaní patrí už celé stáročia k obľúbeným vešteckým metódam. Anatómia rúk však zaujala aj vedcov. Dôvodom však nie je veštenie a predpovede do budúcnosti, ale výsledky viacerých štúdií, ktoré naznačujú, že štruktúra a tvar prstov dokážu toho o ľuďoch prezradiť pomerne veľa.

Vedci skúmali pomer 2D:4D, ktorý predstavuje rozdiel medzi ukazovákom a prstenníkom. Ide totiž o faktor, ktorý sa spája s mnohými javmi, od schopnosti vykonávať šport cez sklony k obezite až po agresivitu a dokonca psychopatické správanie. Parametre tohto rozdielu považujú mnohí ľudia za výsledok náhody, ale vedci naznačujú, že môže byť ukazovateľom toho, ako sme sa vyvíjali v tele matky. Športový vedec Ben Serpell z Univerzity v Novom Anglicku pre britský denník Daily Mail povedal, že pomer súvisí s hladinou matkiných hormónov.

(Zdroj: Getty Images)

„Predpokladám, že 2D:4D sa vytvára v maternici už na konci prvého trimestra a je ovplyvnený prenatálnym pôsobením testosterónu. Vzhľadom na to, že ide o androgénny hormón, podporuje vlastnosti, ktoré mnohí považujú za mužské a ženy preto majú zvyčajne vyšší pomer 2D:4D ako muži,“ uviedol. Odborník tiež poznamenáva, že prenatálny testosterón je spojený s citlivosťou na tento hormón v neskoršom veku. Vzhľadom na túto spojitosť sa vedci často zameriavajú na vlastnosti, o ktorých sa predpokladá, že súvisia práve s citlivosťou na jeho hladinu.

Dlhší prstenník ako ukazovák

Ak je váš prstenník dlhší ako ukazovák, znamená to, že máte nízky pomer 2D:4D. Je tiež potrebné pripomenúť, že muži budú mať takmer vždy nižší pomer ako ženy, pretože sú vystavení väčšiemu množstvu prenatálneho testosterónu. Ak však máte ako muž alebo žena výnimočne nízky pomer 2D:4D, môže to byť dôvod na oslavu. Doktor Serpell vo svojom výskume identifikoval nízky pomer ako potenciálny znak úspechu u hráčov rubínovej hry, chirurgov a politických novinárov. Dôvod spočíva v tom, že reaktivita testosterónu súvisí so schopnosťou prijímať a spracovávať informácie. „Tvrdíme, že pomer 2D:4D môže predpovedať schopnosť udržať si sústredenie,“ uviedol a doplnil, že práve vďaka tejto schopnosti sú ľudia úspešní.

(Zdroj: Getty Images)

Iné štúdie tiež zistili súvislosť medzi nízkym pomerom 2D:4D a parametrami fyzickej zdatnosti u mladých profesionálnych futbalistov. V roku 2021 medzinárodný tím vedcov uverejnil v časopise BMC Sports Science, Medicine, and Rehabilitation výsledky prieskumu, v ktorom skúmal 24 hráčov do 17 rokov a meral ich kondíciu a dĺžku prstov. Zistili, že čím väčší bol prstenník v pomere k ukazováku, tým lepšie si športovci počínali z hľadiska sily a kondície. V štúdii z roku 2005, ktorej sa zúčastnilo 298 študentov na Univerzite v Alberte, sa zase uvádza, že nižší pomer 2D:4D súvisí s vyššou mierou agresivity u mužov. Vedci dokonca zistili, že muži s nižším pomerom dostali počas hokejovej sezóny viac trestov. Azda najšokujúcejšie je zistenie, že nižší pomer je spojený aj s poruchou zneužívania opiátov, antisociálnou poruchou osobnosti a dokonca psychopatickými sklonmi. Vedci sa na základe týchto výsledkov domnievajú, že psychopatia môže mať „biologické korene.“

(Zdroj: Getty Images)

Psychoanalytik Seyed Sepehr Hashemian povedal: „Boli sme prekvapení, keď sme pozorovali takú lineárnu súvislosť medzi vyššími príznakmi psychopatológie a nižším pomerom 2D:4D. Čím väčšie príznaky mal dospelý účastník, tým viac sa preukázalo, že bol v prenatálnom období života vystavený vyššej koncentrácii testosterónu a nižšej koncentrácii estrogénu.“ Odborník zároveň zdôrazňuje, že hoci hladina mužského hormónu môže človeka predurčovať na určité správanie, nejde o nezmeniteľnú záležitosť. „Niektoré vlastnosti spojené s nižším pomerom 2D:4D, môžu byť v určitých kontextoch vnímané negatívne, ale v iných sú aj výhodné, napríklad v súťaživých alebo náročných situáciách,“ doplnil.

Dlhší ukazovák ako prstenník

A ako je to v opačnom prípade, keď máte vysoký 2D:4D a váš ukazovák je dlhší ako prstenník? Okrem toho, že sa tento pomer spája s opačnými vlastnosťami nízkeho pomeru, niektoré prieskumy sa zamerali špeciálne na jeden jav a naznačujú, že vysoký pomer súvisí s vyššou úrovňou bolesti v rôznych situáciách. Predpokladá sa totiž, že vyšší pomer 2D:4D je markerom nižšej hladiny testosterónu a vyššej hladiny vystavenia estrogénu v prenatálnom štádiu. V práci z roku 2017 vedci z Lekárskej univerzity v Lodži zistili, že zo sto mužov a žien, ktorí podstúpili operáciu nosa, bol vyšší pomer spojený s väčšou pooperačnou bolesťou u žien, informuje britský denník.

(Zdroj: Getty Images)

Pozitívne však vyznieva skutočnosť, že v roku 2015 sa v štúdii Medzinárodného centra pre bolesti hlavy v Pekingu zistilo, že ženy s vyšším pomerom 2D:4D boli menej náchylné na výskyt migrény. Ďalšia zo štúdií z roku 2022 rovnako z Lekárskej univerzity v Lodži poukázala na úlohu estrogénu a testosterónu pri formovaní akumulácie tuku podľa pohlavia. Jedna skupina vedcov uviedla, že ženy majú tendenciu ukladať viac tuku do rúk, nôh a stehien ako muži. Na základe tohto predpokladu autori výskumu neskôr skúmali pomery prstov 125 dospelých osôb, aby zistili, či má tento faktor nejakú súvislosť s nadváhou. Ukázalo sa, že vyšší pomer súvisí s nárastom obezity u oboch pohlaví.