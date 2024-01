Dievčina idúca v kabriolete vyvolala ošiaľ: Pozrite, čo si dovolila počas jazdy!

(Zdroj: Instagram/_epic69)

Nečakané a odvážne vystúpenie podnietilo rôzne reakcie medzi užívateľmi sociálnych médií. Nedávno zverejnené video zaznamenalo viac ako šesť miliónov zhliadnutí. Mnohí ľudia kritizovali ženu za to, že tancovala v idúcom aute. "Toto je hanebný čin," napísal jeden komentujúci. Iný skonštatoval, že "preto boli ženy v minulosti zakryté závojom".

Na druhej strane niektorí dievčinu bránili slovami, že si jednoducho užíva. "Len si to užíva! Prečo ste všetci takí kritickí? Ak nie ste spokojní so svojím vlastným životom, budete kritizovať ostatných! Užívanie si je voľba, tak to nechajte tak," myslí si jedna osoba.

V súčasnosti zostáva identita dievčaťa neznáma. Video však pritiahlo značnú pozornosť a podnietilo prebiehajúcu diskusiu o bezpečnosti jeho konania.