Turistka na Bali pobúrila internet: Takto sa viezla na skútri! Keď uvidíte, čo má v ruke...

(Zdroj: Instagram/annethenomad)

Na sociálnych sieťach koluje video, na ktorom je žena sediaca na skútri, pričom v jednej ruke drží kufor a v druhej pivo. Turistka tak ohrozila vodiča, ale aj seba, pretože v prípade, že by došlo k nehode, by mohla utrpieť nepekné zranenia. Nehovoriac o tom, že na hlave nemá nasadenú ochrannú prilbu.

V príspevku na Instagrame je uvedených niekoľko tipov pre ľudí, ktorí mieria do turistickej destinácie a chcú jazdiť alebo sa odviezť na skútri.

"Noste prilbu. Vybavte si medzinárodný jazdecký preukaz. Musíte si ho ale vybaviť vo svojej domovskej krajine, je to základná požiadavka na jazdenie v Indonézii," uvádza sa v jednom príspevku. Okrem toho by cestujúci mali mať na sebe odev, nie bikiny, a v neposlednom rade by mali dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Rovnako nesmú jazdiť pod vplyvom alkoholu. V prípade porušenia zákona hrozí pokuta.