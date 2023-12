Návštevníci zoo zostali v šoku: Pozrite, čo robili gorily priamo pred zrakmi detí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nie je známe, v ktorej zoologickej záhrade sa incident odohral. Ako ale dokazuje staršie video na YouTube, dvojica goríl sa do sexuálneho aktu pustila z ničoho nič, priamo pred zrakmi rodičov a detí. V jednej chvíli sa k páriacemu páru priblížila jedna z mladších goríl, sadla si za samca a dokonca mu položila ruku na zadok. Zablokovala tak výhľad na to, čo sa v ohrade dialo.

Návštevníci si rýchlo uvedomili, čo sa deje. Jedna osoba vo videu povedala, že videla príliš veľa a že to vyzerá ako pornofilm. Po akte samec odkráčal preč, akoby sa nič nedialo. Jeho spoločníčka pomaly vstala zo zeme a začala sa kŕmiť.

Mnohých užívateľov príspevok ohromil. "Je fascinujúce vidieť zvieratá tak blízko príbuzné ľuďom, ako to robia takto otvorene. Je to prirodzená súčasť života a je im jedno, kto to vidí. My sme tí čudní," píše sa v jednom komentári. Mnohí si tiež všimli, že samec tesne ku koncu aktu skriví prsty na nohách.