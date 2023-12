Čínske a ruské lietadlá narušili zónu protivzdušnej obrany Južnej Kórey

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man, File)

SOUL – Šesť čínskych a ruských vojenských lietadiel vo štvrtok bez identifikácie vstúpilo do Kórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany (KADIZ) v Japonskom mori. Južná Kórea označuje Japonské more názvom Východné more.