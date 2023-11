Neuveríte, čo robia pandy na VIDEU: Ľudia sa pri pohľade na ne pýtajú jediné

(Zdroj: YouTube/ananovanewsshorts)

ČCHUNG-ČCHING - Pred pár mesiacmi sa objavili špekulácie o tom, že v zoologickej záhrade v čínskom Čchung-čchingu sa zamestnanci prezliekajú do kostýmov medveďov. Nasledujúce zábery preto prirodzene vyvolali podozrenie. Pandy na záberoch totiž pózujú ako ľudia.

Zvieracia rezervácia v Číne ukázala štyroch čiernobielych medveďov, ktorí kráčali k stolu, sadli si na stoličky a potom vo výbehu rozkošne jedli. Ich správanie bolo veľmi podobné tomu ľudskému. Na sociálnej sieti X sa rýchlo začali ozývať ľudia, ktorým video prišlo podozrivé. "Určite to nie je niekto v oblekoch pánd?" pýta sa jeden používateľ. "Toto video len posilňuje moju teóriu, že pandy sú v skutočnosti ľudia v oblekoch. To nie je skutočné zviera," uviedol ďalší.

Iní však poukázali na dôkazy toho, že na záberoch sú naozaj zvieratá. "Na konci videa robia presne to, čo medvede. Pre človeka by bolo ťažké takto sedieť," podotkol jeden z komentujúcich.

Niet divu, že mnohým sa zdali zábery podozrivé. V auguste sa zas na internete objavilo video z rovnakej zoologickej záhrady, ktoré zachytáva medvedicu Angelu. Tá bez problémov dokázala stáť na dvoch nohách, čo ľudí viedlo k presvedčeniu, že v skutočnosti je to človek prezlečený za medveďa. Odborníci spolu so samotnou zoo to však vehementne popreli.