Obrovská rana! Zomrela slovenská folklórna legenda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"S Karolom Purtzom sme boli dlhoroční priatelia, ale aj spolupracovníci. On ako umelecký šéf a ja ako organizačný vedúci FS Magura sme spolupracovali dlhé roky na príprave a rozvoji súboru. Boli sme veľmi dlho spätí. Tie spomienky sú veľmi, veľmi aktívne," uviedol Švedlár.Ako povedal, odchádza jedna z najvýznamnejších osobností súboru. "Tie najväčšie úspechy získal so súborom ešte za bývalého režimu. Ocenenia, štátne vyznamenania, ktoré sa vtedy mohli dostať, to všetko súbor dostal jeho pričinením a jeho umeleckou aktívnou prácou," priblížil Švedlár s tým, že od roku 1964 do roku 1993 pôsobil v súbore aktívne. Aj neskôr sa však oň zaujímal a bol s nimi v kontakte.

Ako uvádza na svojej webstránke Národné osvetové centrum, Purtz sa narodil 10. septembra 1942 v Červenej Skale, miestnej časti Šumiaca. Počas svojich vysokoškolských rokov sa stal nielen tanečníkom, ale neskôr aj tanečným pedagógom vo folklórnom súbore Technik (1959 - 1964).V roku 1964 sa pridal k folklórnemu súboru Magura, kde prevzal vedenie tanečných tréningov a postupne aj tvorbu choreografií. Ako umelecký vedúci stál na čele súboru od polovice 60. až do začiatku 90. rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu

Medzi jeho najznámejšie choreografie patria Kresany, Orli, Zagroj mi, muzecko, Kotka, tanečné bloky Tance od Dunajca, Do šafľika, Po beťarski, Keď ťa budú čepiť, žartovne ladený blok Na Gala v Lendaku a mnoho ďalších.Počas svojho pôsobenia v súbore Magura spolupracoval s osobnosťami ako Milan Hvižďák, Vojtech Littva, Cyril Zálešák, Stanislav Dúžek a ďalšími.Posledná rozlúčka s Purtzom sa uskutoční v sobotu (16. 12.) o 10.00 h na cintoríne v Kežmarku.