Dnešok je svetovým dňom rozchodov: Odborníčky radia, čo robiť, aby vám pred Vianocami neskrachoval vzťah

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK – Akoby nestačilo, že je pondelok, dnešok môže byť krušným dňom pre mnohé páry. Kvôli zvýšenému stresu a zhonu je december obdobím rozchodov, no 11. december bol po celom svete neoficiálne vyhlásený za Deň rozchodov. Odborníčky prezradila, ako toto obdobie zvládnuť.

Dátum 11. december určili dizajnéri Information Is Beautiful, ktorí analyzovali aktualizácie statusov na Facebooku z roku 2008 a zistili, že okrem predvianočného obdobia sú rozchody časté aj v období jarných prázdnin. Zatiaľ čo väčšina ľudí nezmenila svoj vzťahový status na Facebooku od roku 2010, odborníci a novšie údaje potvrdzujú, že v týždňoch pred Vianocami sa vzťahy zhoršujú. „Sviatky môžu priniesť veľa emócií a výziev pre nové páry,“ povedala pre The New York Post expertka na randenie a moderátorka podcastu Yue Xuová.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa údajov prieskumu zoznamovacej aplikácie Flirtini tri štvrtiny ľudí na online zoznamkách ukončili svoj vzťah počas Vianoc. „Máme tendenciu používať Vianoce a prísľub nového začiatku v novom roku ako čas na zamyslenie, takže nie je prekvapujúce, že v tomto období dochádza k prudkému nárastu rozchodov,“ povedala pre Pedestrian sexuologička Chantelle Ottenová. Respondenti prieskumu Flirtini z roku 2022 za hlavné spúšťače rozchodov označili tlak na to, aby pozvali osobu, s ktorou chodia, na rodinné stretnutie (50,6 %), pocit, že vzťah napreduje príliš rýchlo (45,9 %) či úzkosť z dávania darčekov (40,4 %).

Približne 33 percent ľudí uviedlo, že sú radi, že môžu s niekým chodiť aj cez sviatky, ale len preto, že nechcú byť sami. Zoznamovacia koučka Rikki Dymondová uviedla, že čas a financie, najmä v súvislosti s rozdávaním darčekov, zvyšujú tlak v období sviatkov. „Moja najlepšia rada je porozprávať sa o finančných očakávaniach/obmedzeniach a spoločne vymyslieť rozumný rozpočet,“ uviedla. Ďalej odporučila, aby ste si spolu s partnerom vymenili zoznam vecí, ktoré by ste si radi našli pod stromčekom. Okrem toho sa nestane, že váš partner vám daruje niečo oveľa drahšie a dostane vás tak do nepríjemnej situácie.

(Zdroj: Getty Images)

Mnohých tiež skľučuje čas strávený so svojou či partnerovou rodinou. „Ďalším veľkým rozhovorom sú vaše želania a potreby týkajúce sa trávenia času s rodinou a širšou rodinou. Koho rodinu navštívite a na ako dlho, čo je rozumné a čo je spravodlivý kompromis,“ dodala Dymondová. Xuová uviedla, že jedným zo spôsobov, ako stráviť Vianoce, je úprimne sa porozprávať so svojím partnerom o emóciách, ktoré sa môžu objaviť v tomto ročnom období. „Buďte úprimní k osobe, s ktorou sa stretávate – porozprávajte sa o tom, čo vám toto ročné obdobie prináša a ako to môže ovplyvniť váš vzťah. Tento druh rozhovoru vás len zblíži,“ dodala.