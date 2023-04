Ste po ťažkom rozchode a neviete, ako ďalej? Zvážte tento nový trend rozptýlenia

Či už zisťujete, čo chcete po rozchode alebo vás čaká jedinečné leto svojho života, niekedy jednoducho chcete randiť bez akýchkoľvek obmedzení. Znie to úžasne? Príležitostné randenie môže byť aj pre vás. Je na čase definovať tento druh neformálneho procesu zoznamovania a zvážiť klady a zápory tohto typu spojenia.

Čo je to vlastne príležitostné randenie?

"Príležitostné randenie v dnešnej dobe nie je také jednoznačné, ako bývalo," prezradila pre magazín Women´s Health licencovaná terapeutka a majiteľka poradenských služieb Sufiyana "Niektorí ľudia považujú bežné randenie za randenie s viacerými ľuďmi bez úmyslu usadiť sa vo vzťahu. Iní to považujú za hranicu, ktorá sa nesmie prekročiť, inak by sa zaľúbili." Skôr, ako by ste chceli randiť týmto spôsobom, musíte si jasne definovať, čo to je, aké sú výhody/nevýhody a aké hranice by ste mali dodržiavať.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Či už to bude pre vás znamenať krátkodobé úlety alebo randenie s viacerými osobami v rovnaký čas, gro tohto celého je zabezpečiť to, aby ste všetci boli na rovnakej vlne a nezaťahovali do toho city. Ak už máte vy jasne stanovené to, čo od príležitostného randenia očakávate, komunikujte to s ostatnými osobami. Ich interpretácia môže byť odlišná a môžu vznikať nedorozumenia. Tento typ randenia nie je vôbec komplikovaný a môže mať veľa výhod, ak je správne nastavené. Dodržiavanie pravidiel a neprekračovanie hraníc je pri tomto veľmi dôležité.

Aké sú plusy a mínusy?

Príležitostné randenie a plusy a mínusy tohto spojenia rozoberali už viacerí vzťahoví odborníci. Aby toto randenie vydržalo a fungovalo správne, terapeuti odporúčajú viacero pravidiel, ktoré by mali by dodržané.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Orientácia sa v niečom tak zložitom a osobnom, ako sú štýly vzťah, je veľmi náročné. Klady a zápory sa môžu u každého páru odlišovať a ovplyvňujú ich aj životné skúsenosti oboch partnerov. Terapeutka Syed-Swift sa počas svojej niekoľkoročnej praxe stretla s viacerými spoločenskými témami, ktoré sa zaoberali výhodami a nevýhodami tohto typu randenia.

Výhody :

príležitostné randenie odstráni tlak, ktorý vytvára monogamný vzťah a požiadavky, ktoré sú kladené o vidine vzťahu ako z rozprávky

ponúkne vám čas na premyslenie - objavíte slobodu a práve tá vám napovie, čo od vzťahu chcete a čo nie

objavíte skryté sexuálne túžby, ktoré možno boli pri vašom bývalom partnerovi utlmené

budete mať viac času na ostatné aktivity – čas, ktorý ste predtým venovali svojmu partnerovi, budete môcť venovať rodine, priateľom alebo na budovanie kariéry

emocionálny nárazník - vyhnete sa tak zmätku vo svojom vnútri, ktorý sa môže objaviť pri budovaní vážnejšieho typu vzťahu

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Nevýhody :

vymedziť si čas na stretnutia s rôznymi typmi ľudí a zosúladiť čas stretnutia môže byť náročné

nepreskúmate hlbšie spojenia, najmä ak jedným z vašich pravidiel je neťahať do toho city

partnerov, ktorých máte iba na príležitostné randenie, nie je vhodné brať na veľké udalosti a rodinné stretnutia ako je svadba, výročia

nie je to váš typ a je to pre vás nudné a neosobné

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Je príležitostné randenie pre vás?

V konečnom dôsledku ste to len vy, kto môže spraviť takéto rozhodnutie. Pred týmto rozhodnutím stojí uvedomenie - aký vzťah je pre váš najlepší? Takže namiesto toho, aby ste podliehali tlaku priateľov a rodiny, prípadne sociálnych sietí, overte si sami, či príležitostné randenie je to, čo chcete.

Ak sa nachádzate vo svojom živote v období, kedy je objavovanie vzrušujúce, či ste skončili vysokú školu alebo ste čerstvo po rozvode, príležitostné randenie je ideálnou príležitosťou na vyskúšanie nových vecí. Možno sa popálite a zistíte, že ste typ, ktorý preferuje vážne vzťahy s hlbokým emocionálnym prepojením. "Keď to prestane byť zábavné, potom je čas urobiť krok späť a prehodnotiť to," uzatvára túto tému terapeutka Syed-Swiftová.