V ďalšom období bude pomoc s energiami adresnejšia, uviedla Saková

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Plošné dotovanie cien energií nie je optimálne a výrazne zaťažuje štátny rozpočet. Nová vláda však mala príliš málo času na to, aby pripravila do konca tohto roka spravodlivejšie riešenie. V nasledujúcom období by však mala byť pomoc adresnejšia. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Opozičná poslankyňa Lucia Plaváková (PS) sa obáva, že Slovensko vysokými výdavkami štátneho rozpočtu smeruje ku krachu.