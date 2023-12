Zásahové tímy medveďa hnedého budú trvalo aj v okolí Detvy a Bojníc

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zásahové tímy pre medveďa hnedého budú trvalo pôsobiť aj v okolí Detvy a v okolí Bojníc. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedli zástupcovia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) deklaroval lepšie fungovanie zásahových tímov, zároveň naznačil snahu o systémové riešenie. "Pre nás sú dve priority, aby medvede neohrozovali životy ľudí a tou druhou je to, že budeme otvárať v tejto téme diskusiu na pôde Európskej komisie," povedal.

Archívne video

Tomáš Taraba pred rokovaním vlády o aktuálnych témach (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Štátny tajomník MŽP Filip Kuffa spresnil, že by malo ísť o vyrokovanie regulácie, ktorá existuje vo viacerých členských krajinách EÚ. "V ktorých, vzhľadom na premnoženie populácie medveďa a škody ním spôsobené, existujú určité limity a kvóty na ich reguláciu," vysvetlil. Taraba na tlačovej konferencii zopakoval svoje slová, ktoré v utorok povedal v súvislosti s rokovaním Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré nebolo uznášaniaschopné. Odmietol, že by sa mal rušiť Národný park Malá Fatra, rovnako negoval, že by sa podpísal pod odstrel vlkov.

Štefan Kuffa (Zdroj: Topky - Vlado Anjel)

Potvrdil, že plánované zonácie sa od 1. januára uskutočnia, tému zonácie chce však podrobiť analýze s odbornou verejnosťou, vrátane zahraničných expertov. "Zonácie musia byť urobené v zhode a súlade s ochranou prírody i potrebami komunít, ktoré v danej oblasti žijú," zdôraznil. V otázke odstrelu vlkov zdôraznil, že má záujem vyvolať celospoločenskú diskusiu o tom, či je udržateľné, ak premnožená populácia vlkov spôsobuje škody. Upozornil tiež, že prioritou by malo byť i riešenie škôd, ktoré spôsobuje premnožená raticová zver. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka bude preto žiadať o plán riešenia.

"Chceme teda vedieť, čo plánujú robiť so škodami, ktoré spôsobuje premnožená raticová zver, ktoré sa podľa našich informácií šplhajú na 100 miliónov eur. Keď budeme mať jasný plán, čo táto raticová zver spôsobuje poľnohospodárom, tak sa budeme môcť oveľa jasnejšie postaviť k otázke premnoženého vlka," dodal.