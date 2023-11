Lekári varujú pred užívaním týchto liekov: Hororový vplyv na sexuálny život! Môj klitoris je ako...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Lekári dlhodobo poukazujú na to, že antidepresíva môžu spôsobovať sexuálne problémy. Skupina pacientov uviedla, že nejde iba o dočasný problém. Spomenuli vážne komplikácie, ktoré pretrvávajú v súvislosti s ich sexualitou aj po tom, ako tieto lieky prestali užívať.

"Žiadne libido. Orgány bez potešenia. Necitlivé genitálie," takto opisuje svoj sexuálny život viac ako polovica ľudí, ktorí užívajú antidepresíva. Malá skupina pacientov dokonca uvádza, že pociťujú sexuálne problémy aj po vysadení liekov obsahujúcich serotonín. Účinky týchto liečiv sú podľa nich zničujúce a znemožnili im užívať si sex alebo udržiavať romantické vzťahy. "Môj klitoris je ako kĺb," povedala pre denník New York Times Emily Greyová (27) z Vancouveru, ktorá užívala antidepresívum Celexa od 17 do 23 rokov. Bezpečnostné označenie lieku Prozac, ktorý je jedným z najčastejšie predpisovaných selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu (SSRI), tiež upozorňuje, že sexuálne problémy môžu pretrvávať aj po jeho vysadení.

Rozsiahle sexuálne vedľajšie účinky

Zdravotnícke orgány v Európe a Kanade nedávno uznali, že tieto lieky môžu viesť aj k trvalým sexuálnym problémom. Vedci však ešte len začínajú kvantifikovať, koľko ľudí má dlhodobé problémy, známe ako sexuálna dysfunkcia, práve po užívaní SSRI. Tento chronický stav zostáva sporný aj medzi psychiatrami, ktorí poukazujú na to, že už samotná depresia môže obmedziť sexuálnu túžbu. Klinické štúdie totiž nepozorovali ľudí po vysadení liekov a nikto nezisťoval, či takéto sexuálne ťažkosti vyplývajú z liekov. Psychiatrička Anita Claytonová z Lekárskej fakulty Virgínskej univerzity zverejnila niektoré z prvých výskumov, ktoré dokázali, že SSRI majú rozsiahle sexuálne vedľajšie účinky. Podľa nej by sa pacienti s týmito problémami mali poradiť so svojimi lekármi o prechode na iné antidepresívum alebo inú kombináciu liekov.

Sexuálne účinky SSRI sú dobre známe už viac ako dvadsať rokov. Lieky totiž tak spoľahlivo otupovali sexuálne reakcie, že ich lekári začali predpisovať mužom s predčasnou ejakuláciou. Sexuálnym príznakom, ktoré pretrvávajú aj po ukončení užívania liekov, sa však v lekárskej literatúre nevenuje veľká pozornosť. V roku 2006 bolo v Kanade a USA hlásených niekoľko prípadov pretrvávajúcej necitlivosti genitálií. "Som presvedčená o tom, že sme sotva začali chápať všadeprítomnosť a komplexnosť vplyvu týchto liekov na sexualitu," uviedla vtedy psychologička Audrey Bahricková z Univerzity v Iowe. Podľa vlastných slov cítila morálnu povinnosť upozorniť na tento stav, pretože ho sama zažila. Prozac začala užívať v roku 1993 ako 37-ročná v období, keď prežívala ťažkú skúsenosť s prácou v novom meste. V priebehu jedného dňa po užití tabletky pocítila znecitlivenie klitorisu a vagíny. Zdôraznila však, že to stálo za to, pretože vďaka antidepresívam sa cítila energickejšia a odolnejšia. Po dvoch rokoch ho ale prestala užívať kvôli svojmu vzťahu. Sexuálne príznaky pretrvávali a vzťah sa skončil.

Užívanie SSRI sa rapídne zvýšilo

V nasledujúcich desaťročiach sa užívanie SSRI prudko zvýšilo, najmä medzi tínedžermi. Lekári ich predpisujú nielen na depresiu a úzkosť, ale aj na celé množstvo ďalších ochorení vrátane syndrómu dráždivého čreva, porúch príjmu potravy a predmenštruačných príznakov. Experti sa stále snažia pochopiť, ako SSRI fungujú a prečo sú sexuálne problémy také rozšírené. Lieky sú zamerané na serotonín. Je to dôležitý chemický posol v mozgu aj v iných častiach tela. Táto molekula sa podieľa na otupovaní sexuálnych reakcií vrátane reflexu orgazmu, ktorý vzniká v mieche. Ovplyvňuje aj hladinu estrogénu, čo zasa môže ovplyvniť vzrušenie. Ale aj depresia otupuje sexuálny apetít.

Sexuálne problémy môžu spôsobovať aj bežné diagnózy ako cukrovka či kardiovaskulárne ochorenia. Skúšky liekov sa ale len zriedka zaoberajú tým, čo sa stane, keď sa prestanú podávať. A skúmať, čo sa stane po vysadení SSRI, je obzvlášť náročné, pretože mnohí ľudia ich užívať neprestanú. Nedávna štúdia realizovaná v Izraeli zistila, že približne jeden z 216 mužov, ktorí prestali užívať SSRI, dostal následne lieky na erektilnú dysfunkciu, čo je najmenej trikrát viac ako v bežnej populácii. Ďalší vedci sa obávajú najmä rastúceho počtu mladých pacientov, ktorí začínajú užívať lieky ešte pred úplným rozvinutím svojej sexuality.

Mohla sexovať, ale nikdy nič necítila

"Ľudia, ktorým sú predpísané v mladom veku, možno jednoducho nikdy nebudú vedieť, kým by inak mohli byť, keby tieto lieky neužívali," myslí si psychologička Yassie Piraniová z Vancouveru. Opísala prípad jednej svojej pacientky vo veku 33 rokov, ktorá užívala SSRI od 11 do 25 rokov. "Počas celej svojej sexuálnej histórie mohla mať sex, ale nikdy nič necítila." Niektorí z jej pacientov zas roky premýšľali nad tým, či sú asexuálni, kým pochopili, že v tom mohli zohrať úlohu lieky, ktoré užívali. ich bolo 750. V roku 2018 sa preto desiatky pacientov a lekárov obrátili na regulačné orgány v Európe a Spojených štátoch s petíciou, aby na etikety liekov pridali upozornenia na riziko pretrvávajúcich sexuálnych problémov.