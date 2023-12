Protest českých lekárov by mohol skončiť v piatok, dohodli sa na zvýšení platov

(Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Protest českých lekárov, ktorí podali výpovede z nadčasovej práce, by sa mohol skončiť tento týždeň v piatok. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek oznámil, že lekári v pondelok prijali ponuku na zvýšenie platov v zdravotníctve a s ministerstvom zdravotníctva a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VZP) by mali podpísať dohodu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Od 1. januára 2024 to bude fungovať tak, že lekár - absolvent lekárskej fakulty - bude mať navýšený príjem v základnom plate o 5000 korún (približne 205 eur), lekár po kmeni o 8000 korún a lekár po atestácii o 15.000 korún," spresnil Válek. Ostatní zdravotnícki aj nezdravotnícki zamestnanci v nemocniciach dostanú pridané päť percent ku svojej mzde. Do zdravotníctva sa týmto spôsobom dostane 9,8 miliárd českých korún navyše (približne 401 miliónov eur). "Je to veľký posun, nečakal som, že sa dnes dostaneme o taký kus dopredu," povedal po rokovaní šéf Českej lekárskej komory (ČLK) Milan Kubek.

Ocenil, že dohoda o zvýšení platov sa týka všetkých pracovníkov v nemocniciach vrátane zdravotných sestier. Premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X napísal, že dohodou sa končí obdobie neistoty pre pacientov. "Je to dobrá správa predovšetkým pre všetkých občanov, ktorí vďaka tomu budú mať istotu prístupu k zdravotnej starostlivosti v rovnakej miere ako doteraz," dodal. Viceprezident ČLK Jan Přáda uviedol, že ak v piatok skutočne k podpisu dohody dôjde, lekári svoje výpovede stiahnu. Okrem zvýšenia platov by mala obsahovať aj časti, na ktorých sa s ministerstvom dohodli už skôr.

Sú to najmä zmeny v oblasti zákonníka práce či vzdelávania lekárov. Českí lekári, ktorí zabezpečujú nepretržitú prevádzku nemocníc, protestujú od začiatku decembra. Viac než 6100 z 13.000 podalo výpovede z nadčasov, čím sa výrazne obmedzila dostupnosť zdravotnej starostlivosti v mnohých nemocniciach v Česku. Lekári protestom reagovali na novelu zákona, ktorá okrem iného zdvojnásobila počet nadčasov (zo 416 na 832), ktoré môžu legálne dobrovoľne odslúžiť. Po kritike túto časť novely vláda vrátila do pôvodného znenia.