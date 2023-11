Sexi blondínka (26) sa za rok vyspala s viac ako 300 ľuďmi: Prezradila, ako to dokázala

(Zdroj: Instagram/anniekknight)

GOLD COAST - Dvadsaťšesťročná Annie Knightová z austrálskeho mesta Gold Coast bola nedávno hostkou podcastu The Kyle and Jackie O Show, kde hovorila o svojich sexuálnych skúsenostiach. V priebehu jedného roka údajne spala s asi tristo ľuďmi a prezradila, že táto skúsenosť je posilnila.

Knightovú médiá označujú za sexuálne najaktívnejšiu ženu. Niet divu; v priebehu dvanástich mesiacov mala podľa vlastných slov intímny pomer s približne tristo ľuďmi. "Sex mi robí dobre. Je určený na to, aby ste sa cítili dobre. Je to zábavné a vzrušujúce. Je to aj chaotické; čím chaotickejší sex, tým lepšie," prezradila v podcaste. Táto netradičná skúsenosť ju vraj posilnila.

Mnohí možno premýšľajú o tom, ako sa Annie podarilo nájsť všetkých týchto ľudí. Prezradila, že používa populárne zoznamovacie aplikácie a taktiež využíva svoj profil na OnlyFans. Vďaka platforme pre dospelých si vie zarobiť neuveriteľných 1000 austrálskych dolárov (takmer 600 eur) denne.

Blondínka pre UniLad priblížila, že spáva s mužmi aj ženami. "Myslím si, že ženy sa zo zrejmých dôvodov oveľa lepšie orientujú v ženskom tele, no na sexe s mužom je niečo intenzívne a vášnivé. Takže v podstate majú obe pohlavia svoje klady a zápory, nemyslím si, že by som mohla uprednostniť jedného pred druhým." Je zrejmé, že je veľmi spokojná so svojou sexualitou a tým, čím sa živí. Pôsobenie na OnlyFans však viedol k tomu, že prišla o prácu.

"Práve som nastúpila do novej práce. Bolo to na piaty deň a v ten deň som išla domov chorá a dostala som e-mail s oznámením o ukončení zmluvy," uviedla Knightová. Bola šokovaná a nevedela, čo sa deje. Rýchlo sa však dozvedela, že problémom je OnlyFans. Teraz už bývalý zamestnaváteľ ju obvinil z toho, že im nepovedala o svojom "vedľajšom podnikaní". Vadilo mu aj to, že na internete zverejňuje svoj pornografický materiál.

Nedávno mladá Austrálčanka prehovorila o tom, ako jej životný štýl vnímajú rodičia. Mama ju údajne vždy vo všetkom podporovala, a tak je to aj pri OnlyFans. "Vidí, aká som šťastná a sleduje, ako sa mi plnia všetky moje sny. To je všetko, čo by matka mala chcieť pre svoju dcéru - aby bola šťastná." Otec Simon ale o dcérinom účte na OnlyFans netušil. Myslel si, že sa jednoducho živí sociálnymi sieťami. Podľa influencerky je jej otec príliš starý na to, aby vedel, čo je OnlyFans, ale povedal jej, že jej voľbu životného štýlu akceptuje.