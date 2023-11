Privyrábali si pornom: Z tej istej školy vyhodili už druhú učiteľku! Najradšej by som vrátila čas, kajá sa

Učiteľku vyhodili za jej fotku na OnlyFans. (Zdroj: instagram.com/megan.gaither92)

Ako uvádza NBC, postihnutou osobou je tentoraz Megan Gaitherová (31). Štyri roky pracovala na strednej škole St. Clair (Missouri), kde vyučovala angličtinu a trénovala tím roztlieskavačiek. Koncom októbra dostala nútené voľno.

„Viem, že to nevyzerá dobre. Ale to som naozaj nechcela. Každý cent by som okamžite vrátila. Priala by som si, aby som mohla vrátiť čas na leto a neprihlásiť sa do OnlyFans, pretože svoju prácu tak veľmi milujem,“ povedala pre NBC.

V júni 2023 začala nahrávať erotický a pornografický obsah na portál pre dospelých. Pre nedostatok peňazí, ako hovorí Gaitherová. Ročne zarobí okolo 47 000 dolárov a musí splácať študentskú pôžičku vo výške 125 000 dolárov.

„Rozmýšľala som o druhej práci. Vyučovanie však trvá každý deň od 7:30 do 15:30. Potom je trénovanie roztlieskavačiek do 18:00, do toho nie sú zahrnuté hry.“ Známkovanie pre viac ako 100 študentov musí robiť doma. "Nevidela som žiadny spôsob, ako by som to mohla logisticky zrealizovať."

A tak sa Megan Gaitherová za peniaze vyzliekla. Trvalo tri mesiace, kým niekto nahral jej nahú fotku na X/Twitter a kým sa ujala. "Krátko po zverejnení tohto obrázku som dostala správy od študentov, že poznajú moje tajomstvo." Záležitosť nakoniec skončila na školských úradoch, ktoré učiteľku vyhodili.

Tridsaťjedenročná žena je z výpovede nahnevaná. „Škola nemá právo hovoriť mi, čo môžem a čo nemôžem robiť, keď prídem v noci domov,“ povedal Gaitherová, ktorá požaduje spravodlivejšie odmeňovanie. Koniec koncov, odkedy sa jej vyhodenie z práce stalo verejným, Američanka hovorí, že zarobila 65 000 dolárov.

Jej vyhodená predchodkyňa tvrdí, že od OnlyFans zarobila takmer milión dolárov.