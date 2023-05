Čakáte návštevu? Päť vecí, ktoré okamžite odstráňte z kuchyne ešte predtým, než príde

Kuchyňa je srdcom vášho domova, takže keď k vám prídu hostia, pravdepodobne sa nevyhnete tomu, že do nej vstúpia. Určite si teda želáte, aby pôsobila upratane, organizovane a čisto, pretože je to miesto, kde sa pripravujú jedlá, ktoré konzumujú tí, ktorých máte radi. Aby ste to dosiahli, stačí, ak z kuchyne odstránite zopár vecí.

Pošta

Niekde v kuchyni máte možno kopu pošty. Je totiž jednoduché priniesť ju a hodiť na kuchynskú linku alebo na stôl, hovorí interiérová dizajnérka Chantelle Malarkeyová. Upozorňuje na to, že ak k vám prídu hostia, môže takáto kôpka uberať voľný priestor. Preto je ideálne ukladať ju do pracovne alebo do zásuvky vyhradenej na tento účel.

Potravinový nákup

Ak ste nakupovali na poslednú chvíľu predtým, ako dorazila návšteva alebo ste jednoducho len preťažení, tak vaša taška s nákupom pravdepodobne skončí na kuchynskej linke alebo na podlahe. To však rozhodne neurobí na hostí dobrý dojem. "Často je ľahké nechať potraviny na linke. To ale zaberá miesto v kuchyni a opticky to pôsobí chaotickejšie. Nájdite si chvíľu na to, aby ste tieto veci odložili. Ušetríte si tak miesto na pracovnej doske," pripomína Malarkeyová.

Káble a malé spotrebiče

Ak ich nebudete využívať počas návštevy, radšej ich odložte. Všetko, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť hostí a ich detí, je potrebné dať preč. Aj keď je pre každodenný život dôležité mať v kuchyni nabíjačku, počas návštevy ju odpojte a odložte do zásuvky alebo miestnosti, kde nebude vidno. Pokiaľ ide o povedzme fritézu, na ktorú sa na kuchynskej linke práši, odkedy ste ju kúpili, aj tú radšej upracte. Ak malé spotrebiče, ako napríklad hriankovače, vhodne nedopĺňajú dizajn, dajte ich preč.

Misky pre domáce zvieratá

Misky pre domácich miláčikov uložené na dlážke v kuchyni môžu pre vašu návštevu predstavovať nebezpečenstvo. Ak sa hosť nepozerá dole, môže ľahko o ne zakopnúť, rozliať vodu na podlahu alebo vysypať krmivo. "Premiestnenie misiek pre domáce zvieratá do iných miestností než hlavných obytných priestorov je jednoduchý spôsob, ako uvoľniť priestor a umožniť hosťom pohybovať sa po vašom dome bez obáv," radí odborníčka.

Špinavý riad

Drez plný špinavého riadu je presvedčivý spôsob, ako dať najavo, že nie ste pripravený na návštevu. Upracte ich a taktiež vyprázdnite umývačku riadu. Takto budete mať miesto, kam môžete odkladať špinavý riad, ktorý sa nahromadí počas večera s rodinou alebo priateľmi. Čokoľvek špinavé môže niekomu spôsobiť nepríjemnosti.