Mnoho žien nosí tampón aj v noci počas spánku: Je to bezpečné? Iba ak splníte jednu PODMIENKU

CAMBRIDGE - Uvažovali ste niekedy nad tým, či je zavádzanie tampónu na noc počas menštruácie bezpečné? Odborníčka na zdravie žien vysvetlila, ako to je. Napriek tomu, že sama túto praktiku z viacerých dôvodov neodporúča, ak splníte jednu podmienku, nemáte sa vraj čoho báť.

Počas menštruácie môže byť ťažké cítiť sa pohodlne. Mnohé ženy každý mesiac čelia dileme, či je bezpečné zaviesť si na noc tampón alebo by mali prejsť na hygienické vložky či menštruačné nohavičky V súvislosti s tampónmi sa často hovorí o syndróme toxického šoku (TSS). Odborníčka na zdravie žien zo spoločnosti INTIMINA, Susanne Unsworthová, prezradila, ako je to so spánkom s tampónom. "Bezpečnostná rada týkajúca sa tampónov je, že sa môžu nosiť maximálne osem hodín. Ak sa nosia dlhšie, zvyšuje sa riziko syndrómu toxického šoku - zriedkavého, ale závažného, infekčného procesu, ktorý spôsobuje septikémiu," vysvetlila pre Metro.co.uk.

Ak teda strávite v posteli menej ako osem hodín za noc, tampón si potenciálne môžete zaviesť aj na noc. Unsworthová ale varuje, že ak spánok bežne trvá dlhšie, urobíte lepšie, ak použijete iné alternatívy. Tiež by ste mali vždy nosiť tampón s najnižšou absorpčnou schopnosťou pre váš prietok. Expertka ale prízvukuje, že osobne nie je veľkou fanúšičkou používania tampónov počas noci. "Ako zdravotníčka by som vo všeobecnosti odporučila vyhnúť sa spánku s tampónom. Používanie alternatívnych hygienických výrobkov je dobrý spôsob udržania menštruačnej hygieny, ktorý môže znížiť riziko infekcie a TSS."

Rovnako tak znížite riziko prekročenia osemhodinového limitu v prípade, že sa náhodou nezobudíte včas. "Mala som aj pacientky, ktoré zabudli, že si na noc zaviedli tampón a na druhý deň si ho zabudli vybrať. Môže to byť konkrétny problém ku koncu menštruácie a môže viesť k problémom so zadržaným tampónom na oveľa dlhší čas, čo výrazne zvyšuje riziko infekcie." Najlepšie preto urobíte, ak sa počas noci spoľahnete na klasické vložky alebo menštruačné nohavičky.