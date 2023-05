Desať najhorších jedál na konzumáciu, ak chcete schudnúť: Na tieto vo svojom jedálničku zabudnite!

Každý deň na nás číhajú nástrahy v podobe najrôznejších dobrôt a pokušení, ktoré síce fantasticky chutia a okamžite dodajú energiu, zato ich výživová hodnota už taká chvályhodná nie je. Podľa Mirror Online patrí medzi nich týchto desať potravín.

Šišky

Napriek tomu, že šišky či donuty sú veľmi chutné, obsahujú veľa nezdravých ingrediencií. Majú vysoký obsah cukru, vyrábajú sa z bielej múky a sú vyprážané. Jedna šiška s džemom obsahuje približne päť čajových lyžičiek cukru, vysoký obsah nasýtených tukov a zhruba 330 kalórií.

Galéria fotiek (10) Zdroj: pixabay.com

Klobásy

Bez klobás si mnohí nevedia predstaviť svoje stravovanie, no spracované mäso, ktoré sa do nich dáva, má vysoký obsah nasýtených tukov a tiež obsahuje veľké množstvo soli a konzervačných látok, ako sú dusičnany. Odborníci odporúčajú, že ľudia by mali jesť málo až žiadne spracované mäso. Existujú totiž silné dôkazy o tom, že konzumácia červeného alebo spracovaného mäsa je príčinou vzniku kolorektálneho karcinómu. Výber kvalitnejších údenín môže znamenať veľký rozdiel; hľadajte značky s vysokým obsahom mäsa a nízkym obsahom soli.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Getty Images



Kokosový olej

Kokosový olej, ktorý sa považuje za zdravšiu alternatívu rastlinných olejov, stále obsahuje množstvo nasýtených tukov. "Vysoká konzumácia tohto druhu tuku je spojená so zvýšeným rizikom srdcových chorôb, preto je dôležité, aby sme udržiavali príjem v rámci odporúčaných množstiev 20 g nasýtených tukov pre ženy a 30 g pre mužov," povedala výživová poradkyňa Rhiannon Lambertová. Samozrejme, kokosový olej je niečo, čo si môžeme a máme užívať ako súčasť vyváženej stravy, ale pamätajte na to, koľko ho konzumujete a skúste zvoliť radšej zdravšie nenasýtené tuky napríklad z olivového oleja, orechov, semienok či z avokáda.

Galéria fotiek (10) Zdroj: profimedia.sk

Vyprážané kura

Vyprážané kurča je plné nasýtených tukov, čo môže zvýšiť riziko srdcových ochorení. Obsahuje tiež množstvo soli, ktorá môže pri nadmernej konzumácii zvýšiť krvný tlak.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Getty Images



Ovocná šťava s pridaným cukrom

Aj keď ovocné šťavy pomáhajú dopĺňať vitamín C, niektorí výrobcovia pridávajú do svojich nápojov viac cukru, než je potrebné. Veľa cukru obsahuje už samotné ovocie, z ktorého je šťava vyrábaná. Najlepší spôsob, ako sa uistiť, že sa tomuto zbytočnému príjmu cukru vyhnete, je vždy skontrolovať etiketu a údaje uvedené na nej.

Galéria fotiek (10) Zdroj: gettyimages.com



Sladené cereálie

Cereálie sú bohaté na živiny, čo z nich robí dobrú voľbu na raňajky ako súčasť vyváženej stravy. Sú ale druhy, ktoré obsahujú vysoké hladiny cukru a kúsky čokolády, čo z nich nerobí práve najzdravší pokrm.

Galéria fotiek (10) Zdroj: gettyimages.com

Granola

Aj keď si granola získala povesť zdravých raňajok, v skutočnosti môže podľa Lambertovej obsahovať veľké množstvo tukov, cukru a v niektorých prípadoch aj pridanej soli. Vždy sa oplatí dôkladne skontrolovať etiketu, aby ste zistili, koľko cukru daná značka používa. Nízky obsah cukru tvorí päť gramov na sto gramov.

Galéria fotiek (10) Zdroj: thinkstockphotos.com



Burger z mikrovlnky

Kombinácia spracovaného mäsa, žemle z bielej múky, syra a ochutenej omáčky znamená, že toto je určite jedna z tých potravín, ktorým by sa ľudia dbajúci na výživu mali vyhnúť. Namiesto predbaleného a predrobeného občerstvenia obsahujúceho dlhý zoznam prísad a konzervačných látok je lepšie si pripraviť vlastný hamburger z mletého mäsa a vlastného výberu korenín a prísad.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Getty Images



Čokoládové tyčinky s vysokým obsahom bielkovín

Mnoho značiek čokolády teraz vyrába tyčinky s vysokým obsahom bielkovín, čo ale neznamená, že sú vždy dobré. Často sú plné cukru a nasýtených tukov, na rozdiel od prírodných zdrojov bielkovín, ako je kuracie, morčacie mäso, vajcia, ryby a tofu.

Biela čokoláda

Mliečna čokoláda aj biela čokoláda majú tendenciu obsahovať množstvo cukru. Vysoký príjem cukru nielenže zvyšuje riziko chorôb, ako je cukrovka, ale môže tiež spôsobiť problémy so zubami.