Irán zadržal v Perzskom zálive druhý ropný tanker za necelý týždeň

Prázdny tanker Niovi patriaci gréckej spoločnosti sa plavil medzi dvoma prístavmi v Spojených arabských emirátoch, z Dubaja do Fudžajry. V oblasti Hormuzského prielivu tanker plaviaci sa pod panamskou vlajkou obkľúčila flotila vysokorýchlostných člnov námorných síl iránskych revolučných gárd. Člny následne "prinútili ropný tanker zmeniť kurz a nabrať smer do iránskych teritoriálnych vôd v oblasti prístavu Bandar Abbás," uvádza sa vo vyhlásení Piatej flotily amerického námorníctva so základňou v Bahrajne, ktoré zároveň vyzýva na okamžité prepustenie plavidla.

Ministerstvo zahraničných vecí USA v tejto súvislosti odsúdilo iránske zastrašovanie a obmedzovanie slobody moreplavby v regionálnych aj medzinárodných vodách, čo je podľa Washingtonu v rozpore s medzinárodným právom a ohrozuje stabilitu a bezpečnosť celého regiónu. Podľa správ iránskych médií bol tanker s približne 30-člennou posádkou zadržaný na príkaz justičných orgánov iránskej islamskej republiky.

K podobným incidentom dochádza v oblasti Perzského zálivu, kľúčovej pre svetové dodávky ropy, opakovane od roku 2018, keď vtedajší americký prezident Donald Trump jednostranne odstúpil od dohody o iránskom jadrovom programe. Naposledy iránske námorné sily zadržali 27. apríla v Ománskom zálive ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov, ktorý smeroval z Kuvajtu do texaského Houstonu. Irán pred rokom zadržal dva grécke tankery a prepustil ich až v novembri.