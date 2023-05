V predvečer výročia smrti M. R. Štefánika sa uskutočnila spomienková slávnosť: Pripomínajú si ho aj politici, poukazujú na jeho odkaz

Pietna spomienka sa začala v obci Priepasné a pokračovala pri jeho rodnom dome v Košariskách. Večer vyvrcholila tradičným zapaľovaním vatier na štyroch stranách mohyly na Bradle, kde je Štefánik pochovaný. "Už pri Štefánikovom pohrebe na Bradle horeli ohne. Táto tradícia sa udržiavala aj časoch druhej svetovej vojny ako protest proti násiliu doby a takisto aj za minulého režimu," uviedol Matúš Valihora z Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

"Štefánik je jedným z tradičných pilierov armády. Je to človek, ku ktorému sa každý radový vojak obracia a chce takisto dosiahnuť na tie najvyššie méty na hviezdy, či už sú to tie generálske alebo pomyselné astronomické, ku ktorým vzhliadal Milan Rastislav Štefánik," doplnil náčelník generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Na spomienkovej slávnosti a zapálenia vatier sa zúčastnil aj veľvyslanec Francúzskej republiky Pascal Le Deunff. "Som poctený a zároveň dojatý, že si môžem uctiť tohto hrdinu, slovenského aj francúzskeho, ktorý spája naše dva národy," povedal veľvyslanec.

Politici si pripomínajú M. R. Štefánika, poukazujú najmä na jeho odkaz

Politici si vo štvrtok pripomínajú 104. výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Poukazujú najmä na jeho odkaz, ktorému by sme mali porozumieť a riadiť sa ním. Pre mnohých je vo svojom odhodlaní a odvahe inšpiráciou. Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej poznal Štefánik cenu slobody a vedel, že ju nie je možné získať bez zápasu a obetí. Práve tomuto cieľu zasvätil podľa nej svoj život. Pripomenula, že sa pričinil o to, aby sa Slováci stali štátotvorným národom s možnosťou rozvíjať sa v slobodnej a demokratickej vlasti.

Posted by Zuzana Čaputová on Thursday, May 4, 2023

"Dnes žijeme v časoch poznačených obavami, že slobodu môžeme opätovne stratiť. Hrozbou sú pre ňu ambície veľmoci, ktorá chce obnoviť svoj stratený vplyv. No rovnako môžeme byť rizikovým faktorom aj my sami, ak sa nedokážeme dohodnúť na demokratickom spravovaní krajiny," skonštatovala Čaputová. Rovnako ťažké, ako si slobodu vydobyť, je však zároveň si ju aj udržať. Pomôcť pri tom môže práve porozumenie Štefánikovmu odkazu.

Posted by Veronika Remišová on Wednesday, May 3, 2023

Na aktuálnosť Štefánikovho odkazu poukazuje aj dočasne poverená vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zvlášť aktuálny je podľa nej najmä v čase, keď verejný priestor ovládajú klamstvá, dezinformácie a alternatívne pravdy. "Jeho odhodlanie a láska k vlasti sú nám inšpiráciou, že aj v dnešnej zložitej dobe je pravda, sloboda a demokracia vzácnou hodnotou, ktorú treba chrániť a pre ktorú sa oplatí prinášať obety," napísala.

Posted by Mária Kolíková on Wednesday, May 3, 2023

V súvislosti so Štefánikom hovorí Mária Kolíková (SaS) o inšpirácii, čo sa odhodlania a odvahy týka. "Európu vnímal ako jednotu v rôznosti, čo je aj pre dnešok stále veľmi aktuálny odkaz," myslí si Kolíková. Rovnako aktuálne sú podľa nej tiež hodnoty, ktoré vyznával a ktorých bol nositeľom, teda sloboda, demokracia, odstránenie sporov. Bez Štefánikovho odkazu by sme podľa predsedu poslaneckého klubu OĽANO Michala Šipoša nežili v demokratickej spoločnosti. "Ak dnes zahodíme odkaz Štefánika, bude to naša spoločná prehra. Aj Štefánikovou zásluhou totiž dnes žijeme v slobodnom, demokratickom a spravodlivom štáte. Vážme si to," vyzval Šipoš. Štefánika označil za slovenského velikána, na ktorého nemôžeme zabudnúť ani v súčasnosti.

Posted by Peter Pellegrini on Thursday, May 4, 2023

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini vyzdvihuje jeho schopnosť spájať ľudí za niečo a nie proti niečomu. Je to podľa neho odkazom aj pre súčasníkov. "Slovensko po 30 rokoch existencie stojí pred výzvou, ako vytvoriť silný štát, ktorý pomáha ľuďom a obhajuje národnoštátny záujem našej republiky na medzinárodnom poli," poznamenal na sociálnej sieti.