Mladíka (26) boleli semenníky: Šokujúce, čo v nich našli lekári, veď tam tancujú...!

Nemenovaný 26-ročný muž žijúci v indickom meste Naí Dillí vyhľadal lekársku pomoc po tom, čo asi mesiac pociťoval bolesti a opuchy semenníkov. Okrem toho mal aj zvýšenú teplotu. Po vykonaní rýchleho ultrazvukového vyšetrenia lekári zbadali viacero červov nahromadených v jeho miešku.

Analýza krvi odhalila, že ide o Wuchereria bancrofti, druh parazitického háďatka alebo škrkavky vyskytujúcej sa v tropických oblastiach a prenášanej medzi ľuďmi prostredníctvom uštipnutia komárom. Červy majú životnosť až osem rokov. Keď sa z nich v ľudských lymfatických cievach vyvinú dospelé jedince, spária sa a vyprodukujú milióny vrtiacich sa potomkov nazývaných mikrofilárie. Tie migrujú po tele a spôsobujú zápalové ochorenie známe ako lymfatická filariáza, ktorá môže viesť k silnému opuchu nôh, rúk, prsníkov a genitálií. Výskumníci zdokumentovali prípad v správe zverejnenej v časopise The New England Journal of Medicine. "Tanečný znak predstavuje vlnenie živých červov. Migrovali do lymfatických kanálov, čo spôsobilo dilatáciu a dysfunkciu kanálov," vysvetlili.

Na celom svete je v ktoromkoľvek čase nakazených lymfatickou filariázou viac ako 120 miliónov ľudí, píše Live Science. Infekcie majú tendenciu začať v detstve, no symptómy sa prejavujú až neskôr, čo môže viesť k telesnému postihnutiu a duševným, sociálnym a finančným ťažkostiam, ako sú depresia, stigma a chudoba. Niekedy je na odstránenie červov potrebná operácia, no väčšinou postačí liečba antiparazitárnym liekom dietylkarbamazínom. Spomínaný pacient sa vyliečil za tri týždne.