Inžinier z NASA zhodil vajce z vesmíru na Zem: Pozrite, čo sa s ním stalo, nie to, čo si myslíte!

Inžinier Mark Rober, ktorý v minulosti pracoval pre NASA či Apple, sa rozhodol uskutočniť zaujímavý experiment - zhodiť vajce z vesmíru bez toho, aby sa rozbilo. Zostrojil zariadenie, do ktorého sa zmestilo surové vajce a ktoré ho ochránilo pred prasknutím po páde z obrovskej výšky.

Rober chcel spočiatku zhodiť vajce z najvyššej budovy sveta, ktorou je momentálne mrakodrap Burdž Chalífa v Dubaji. S výškou 828 metrov ide o monumentálnu stavbu, no vždy existuje šanca, že niekto postaví niečo vyššie, čo zmarí úspech typu "zhodil som vajce z najvyššej budovy sveta". S ohľadom na to sa Mark rozhodol posunúť veci na ďalšiu úroveň a namiesto toho zhodil vajce priamo z vesmíru. Vajce vložil do rakety a poslal ju do vesmíru v balóne, vďaka ktorému by sa raketa vrátila späť na Zem. "Vajcová raketa" mala pristáť na veľmi mäkkej pristávacej podložke, vďaka čomu by sa vajce pri náraze nerozbilo.

Jednou z kľúčových vecí, s ktorou sa Rober musel vysporiadať, bola ochrana vajíčka na ceste do vesmíru. Potreboval ho izolovať, inak by pri lete do vesmíru zamrzlo a cestou prasklo. Celá konštrukcia padala na Zem rýchlosťou 241 kilometrov za hodinu bez toho, aby sa rozpadla. Dokonca sa podarilo oddeliť ochrannú časť, v ktorej bolo vajíčko, od zvyšku, takže dopadlo na zem v poriadku a v jednom celku. Nezvyčajná misia teda dosiahla úspešný záver.