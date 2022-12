Po úniku chladiacej kvapaliny sa zvažuje, ako sa časť posádky vráti z ISS na Zem

MOSKVA/LONDÝN - Ruská vesmírna agentúra (Roskosmos) zvažuje "záchranný" plán na vyslanie prázdnej kozmickej lode na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorá by odtiaľ predčasne priviezla na Zem troch členov posádky. Tieto úvahy súvisia s nedávnym únikom chladiacej kvapaliny z ruského modulu Sojuz MS-22, ktorým sa táto trojica mala vracať na Zem.

Ako v piatok na svojom webe informoval britský denník The Guardian, predstavitelia Roskosmosu a amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na štvrtkovej videokonferencii uviedli, že pokračujú vo vyšetrovaní príčin udalosti z minulého týždňa, keď došlo k prepichnutiu vonkajšieho chladiaceho plášťa kapsuly Sojuz MS-22. Stalo sa tak v čase, keď sa dvaja kozmonauti pripravovali na rutinný výstup do voľného kozmického priestoru.

Únik kvapaliny trval niekoľko hodín a počas neho sa chladič naplnený kvapalinou používanou na reguláciu teploty vo vnútri obývateľného priestoru kozmickej lode takmer vyprázdnil. The Guardian uvádza, že zatiaľ nepadlo konečné rozhodnutie o spôsobe, ako dostať troch členov posádky kapsuly späť na Zem. Zvažuje sa buď vypustenie ďalšej lode Sojuz, ktorá ich vyzdvihne, alebo zdanlivo menej pravdepodobná možnosť, že sa vrátia na Zem v poškodenej kapsule Sojuz MS-22 bez väčšiny chladiacej kvapaliny.

V súčasnosti je na palube ISS sedem ľudí – ale ak by sa modul Sojuz MS-22 považoval za nespôsobilý letu, znamenalo by to, že stanici ISS zostáva okrem neho už len jeden "záchranný čln", a ten môže v prípade nutnej evakuácie odviezť iba štyroch ľudí. Kozmická loď Sojuz MS-22, ktorá je projektovaná pre troch ľudí, dopravila v septembri na ISS dvoch ruských kozmonautov a jedného astronauta NASA. Loď zostala pridokovaná na modul Rassvet, pretože tú istú trojicu má dopraviť späť na Zem v marci roku 2023.

Šéf Roskosmosu Jurij Borisov v stredu v priamom prenose na televíznom kanáli Rossija-24 vyhlásil, že bezpečnosť posádky ISS nie je ohrozená. Informoval, že teplota na kozmickej lodi Sojuz MS-22 sa stabilizovala a v poslednom čase neprekročila 30 stupňov Celzia. Vysvetlil, že teplota sa stabilizovala po napojení vzduchovodov z ruského segmentu ISS a po udržiavaní teplotného režimu ventilátormi.

Vo štvrtok časť posádky ISS pracovala na modernizácii solárnych panelov ISS, a to v rámci "prechádzky", ktorá bola pôvodne naplánovaná na stredu.