Dokáže minca zhodená z mrakodrapu zabiť človeka? Jednoznačná odpoveď fyzika

LONDÝN - V niektorých filmoch a seriáloch ste možno videli záber, ako minca spustená z vrchu mrakodrapu zabila dole stojaceho človeka. To, či je to naozaj možné, bolo predmetom mnohých diskusií. Fyzik najnovšie ponúkol jednoznačnú odpoveď, ktorá iba málokoho prekvapí.

Možno ste už aj vy videli scénu, v ktorej postava zabije tú druhú tým, že na ňu zhodí mincu z vrcholu mrakodrapu. Objavila sa napríklad v známom animovanom seriáli Simpsonovci. Otázkou dlho bolo, či je to vôbec možné, že padajúca minca zabije človeka.

Stručná odpoveď fyzika Jona Butterwortha z University College London je nie. Všetky padajúce predmety neustále zrýchľujú, inými slovami, pohybujú sa stále rýchlejšie. Na druhej strane sa však zvyšuje aj odpor vzduchu, a to tým viac, či viac objekt klesá. Keď odpor vzduchu zodpovedá gravitácii, objekt dosiahne tzv. konečnú rýchlosť - maximálnu rýchlosť, po ktorej už nezrýchľuje. Pri hmotnosti 7,12 gramu by minca v hodnote dvoch britských pencí teoreticky dosiahla konečnú rýchlosť o niečo viac ako 19 kilometrov za hodinu, čo je sotva dosť rýchlo na to, aby niekoho zabila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Je teda v niektorých prípadoch možné, aby minca spadnutá z mrakodrapu bola smrteľná? "Ak by ste pustili mincu z dostatočnej výšky vo vákuovej komore, mohla by vás zabiť," prezradil Butterworth denníku The Guardian. Skutočné vákuum však existuje iba v laboratórnych podmienkach. Mýtus spojený so schopnosťou padajúcej mince zabiť človeka podľa neho pramení zo psychologického vplyvu mrakodrapov. "Možno, že státie na vysokých budovách dáva ľuďom prehnaný pocit vlastnej sily," dodal odborník.