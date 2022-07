VIDEO Akvárium musí pre infláciu šetriť: Lacnejšie krmivo, neuveríte, ako zareagovali tučniaky a vydry

Zamestnanci akvária zdokumentoval reakcie tučniakov a vydier, ktorým začali podávať lacnejšie makrely ako reakciu na zvyšujúce sa prevádzkové náklady. Túto novinku však živočíchy odmietajú, akoby cítili, že už sa im uz nedostáva kvality ako predtým. Zábery zachytávajúce ich reakcie pri kŕmení sú chvíľami až komické. Tučniaky aj vydry odvracajú hlavy a niekedy aj utekajú. Ošetrovateľka sa ich snaží nalákať mávaním ryby pred tvárou, ale neúspešne. Tieto zvieratá skrátka vedia, čo chcú a čo je dobré.

Kríza zvyšujúcich sa nákladov, ktorú pociťujú obyvatelia na celom svete, sa prejavila aj na cenách rýb. Doteraz dávali zvieratám v Hakone-en stavridy, ale po náraste ceny za tieto ryby o 20 až 30 percent prešlo akvárium na lacnejší variant - makrelu saba. "Nikdy nebudeme žiadne zviera nútiť jesť to, čo nechce," uviedol manažér Daiki Shimamoto.

Akvárium, ktoré leží neďaleko metropoly Tokio, je domovom 32 000 zvierat vrátane žralokov a tuleňov. Žiaľ, stúpajúce ceny krmiva nie sú jediným problémom, ktorému zariadenie v súčasnosti čelí. V dôsledku rastúcich nákladov na elektrickú energiu bol znížený aj počet filtrov na čistenie nádrže. Čiastočne by to mohlo vyriešiť zvýšené vstupné pre návštevníkov, s čím ale Shimamoto nesúhlasí. Podľa jeho slov by to znamenalo "koniec príbehu", pretože do akvária chcú, naopak, prilákať čo najviac ľudí.