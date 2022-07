VIDEO Z toho, čo spravil medveď v zoo, padla ľuďom sánka: Nič také ešte nikto nevidel

WASHINGTON - Medvede sú v istom slova zmysle pokojné tvory. Platí to najmä pre jedince v zoo. Dostanú, čo potrebujú a majú celý výbeh len pre seba. Jeden z Washingtonu sa však rozhodol pre niečo netradičné. Videli ste už niekedy medveďa so štetcom? Tento ho tiež nemá, ale aj tak maľuje.

Zoologická záhrada v americkom štáte Washington sa stala hitom internetu. Jej zamestnanci zdieľali video so zvedavou medvedicou, ktorá pomocou kaluže farby na podlahe svojho výbehu vytvorila majstrovské dielo, informuje portál UPI. Nemala štetec a popravde by ho ani nedokázala chytiť do svojej veľkej laby. Hravo si však s týmto nedostatkom poradila.

The Northwest Trek Wildlife Park vo svojom príspevku na Facebooku uviedol, že na podlahu niektorých výbehov pre medvede bola vyliata farba. Ošetrovatelia to spravili zámerne v nádeji, že zvieratá vytvoria farebné odtlačky svojich labiek. Stalo sa ale niečo, s čím nikto nepočítal.

Jeden z medveďov, samica Fern, prekvapila všetkých zamestnancov. Farba sa jej zrejme zapáčila natoľko, že si do nej ponorila hlavu a začala na zem maľovať rôzne tvary. Zoologická záhrada jej dala prezývku "medvedica Picasso". Farba, ktorú mali použiť zvieratá, je špeciálne ošetrená. Nie je vôbec toxická, takže zvery pri kontakte s ňou nebudú trpieť žiadnymi kožnými ochoreniami.