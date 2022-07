Príde vám inflácia na Slovensku odstrašujúca? Skúste sa pozrieť do Turecka či na trojcifernú Venezuelu!

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

ANKARA/CARACAS - Medziročná miera inflácie na Slovensku je najvyššia od júna 2000 a už štvrtý mesiac za sebou rastie dvojciferným tempom. Jej hodnota sa dostala už na aktuálnych 13,2 %. Mnohí už majú príliš hlboko do peňaženky, aby vôbec tieto informácie sledovali, ale jedným dychom treba povedať, že zďaleka nezažívame z tohto hľadiska to najhoršie. Stačí sa pozrieť do Južnej Ameriky či do neďalekého Turecka.