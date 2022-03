VIDEO Medveď sa vlámal do pekárne: Úrady ho vyhnali preč, neskôr sa vrátil... neuveríte kde!

ABRUZZO - Vzácneho medveďa hnedého, ktorý sa preslávil po tom, čo sa vlámal do pekárne a pochutnával si na sušienkach, sa podarilo dolapiť v stredotalianskom regióne Abruzzo. To vyvolalo kritiku zo strany ochranárov. Talianska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody varovala, že zvieraťu hrozí vyhynutie.

Medveď marsický (Ursus arctos marsicanus), ktorého obyvatelia horského mestečka Roccaraso s láskou nazývajú Juan Carrito, previezli do zariadenia pre problémové zvieratá. Dvojročného jedinca vyhnali do odľahlej oblasti národného parku Abruzzo po polnočnej hostine v pekárni začiatkom decembra. O týždeň neskôr sa zviera vrátilo do lyžiarskeho strediska Roccaraso, kde ho nakrútili, ako naňho šteká pes. Juana Carrita za posledné dva roky miestni videli v Roccaraso pri niekoľkých ďalších príležitostiach. Prechádzal sa po uliciach a pil z fontán. Nedávno ho spozorovali neďaleko vlakovej stanice.

Odborníci neskôr chytili zviera do medvedej pasce. Uspali ho anestetikom a previezli do medvedej rezervácie Palena v provincii Chieti. Úrady uviedli, že hoci to bolo ťažké rozhodnutie, odchyt medveďa bol nevyhnutný kvôli jeho správaniu a vlastnej ochrane. "Zásah bol nevyhnutný na ochranu medveďa a jeho udržanie mimo potenciálne nebezpečných situácií," informoval prezident národného parku Maiella Lucio Zazzara. Očakáva sa, že pobyt Juana Carrita v Palene, kde bude nepretržite monitorovaný kamerovým systémom, bude dočasný. "Teraz je prioritou pracovať na jeho návrate do prírody implementáciou postupov, ktoré to umožnia," dodal Zazzara.

Petíciu proti odchytu medveďa podpísalo vyše 600 ľudí, informoval denník The Guardian. "Juan Carrito nikdy nikomu neublížil," vyhlásil autor petície Luigi Liberatore z Roccarasa. Tento druh medveďa je kriticky ohrozený poddruh medveďa hnedého, ktorý žije v pohorí Apeniny rozprestierajúcom sa v talianskych regiónoch Abruzzo, Lazio a Molise.

V roku 2019 talianska pobočka Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) varovala, že zvieraťu hrozí vyhynutie. Jeho populácia sa za posledných 25 rokov zmenšila, pričom 63 percent úmrtí medveďov sa pripisuje nelegálnemu lovu alebo stretu s vozidlami. Počas jesene a zimy sa tieto zvieratá často sťahujú do miest, kde hľadajú potravu. Väčšinou sú to samice s mláďatami alebo mladé medvedice.