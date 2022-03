Zvierací hotspot pomáha nielen zvieratám na hranici, ale aj tým, ktoré zostali na Ukrajine

Okrem toho, pomáha Zvierací hotspot so zásobovaním ukrajinských útulkov, ako aj útulkov na Slovensku. Aktivity Zvieracieho hotspotu môže podporiť každý prostredníctvom finančnej zbierky na https://zvieraciombudsman.darujme.sk/pomoc-zvieratam-z-ukrajiny/.

S príchodom prvých utečencov bolo potrebné vyriešiť otázku prijímania všetkých zvierat vrátane tých bez čipu, očkovania alebo pasu. Dôležité bolo zabezpečiť veterinárnu starostlivosť, umiestnenie túlavých zvierat prechádzajúcich cez hranice a pomoc ukrajinským útulkom. Spolupráca jednotlivých tímov - poslanca Jaromíra Šíbla a europoslanca Martina Hojsíka, iniciatívy Zvieracieho ombudsmana, Zelenej linky Ministerstva životného prostredia a slovenských útulkov – vyústila do vzniku Zvieracieho hotspotu. Zvierací hotspot funguje aj vďaka podpore organizácie Four Paws , Pet Farm Family a Preutulky.sk.

Tím zo Zvieracieho hotspotu poskytuje rady a pomoc majiteľom zvierat, ktorí utekajú pred vojnou - nielen na hraniciach, ale aj priamo na Ukrajine.

K dispozícii je krmivo, prepravky a potreby pre zvieratá, pre veľký dopyt ich dopĺňajú i na ostatné hraničné prechody. Nedávno odišla dodávka s krmivom priamo do ukrajinských útulkov.

Zvierací hotspot ďalej zabezpečuje nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť – ošetrovanie podľa potreby, no a podľa potreby odchytáva a preberá zvieratá, ktoré sa na hranici alebo v jej okolí objavia bez majiteľov.

V prípade, že chcete zvieratám z Ukrajiny pomôcť, okrem finančnej zbierky, môžete sa registrovať v dotazníku na stránke Zvieracieho ombudsmana Chcem pomôcť ukrajinským zvieratám a pridať sa do tímu alebo poskytnúť ubytovanie so zvieraťom, či materiálnu pomoc.

V prípade otázok sa môžete obrátiť aj na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia (0800 144 440 / pracovné dni od 8:00 do 18:00 zelena.linka@enviro.gov.sk).

„Zároveň chceme dôrazne upozorniť na dlho prehliadaný a podceňovaný problém podpory slovenských útulkov zo štátnych zdrojov. Tak, ako to už 5 rokov robíme, aj pri tejto príležitostiopakovane a znovu vyzývame vládu, aby prestala brať útulky ako samozrejmosť, ktoré prežijú bez podpory. Nestačí sa prísť raz do roka odfotiť do útulku s vreckom krmiva a dať to na svoj facebookový profil. Slovenské útulky robia desaťročia prenesený výkon štátnej správy, no nedostávajú za to žiadnu systémovú kompenzáciu,“ dodáva iniciatíva Zvierací ombudsman.