Policajt musel odísť do dôchodku, lebo sa nechcel dať zaočkovať: Pobozkajte mi...! Zomrel na COVID

Bývalý policajt Robert LaMay, ktorý slúžil 22 rokov v štátnej hliadke vo Washingtone a odišiel do dôchodku vlani v októbri, minulý piatok zomrel na COVID-19. Neslávne s preslávil tým, že odstúpil z funkcie dôstojníka a povedal guvernérovi Washingtonu Jayovi Insleemu, že "mu môže pobozkať r*ť" v súvislosti s povinným očkovaním.

“This is the last time you’ll hear me in a patrol car and Jay Inslee can kiss my ass.”



Washington State Trooper in Yakima, Wash. signs off after 22 years — fired by @GovInslee for being unvaccinated. pic.twitter.com/RGLDs5BZxg