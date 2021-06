VIDEO Muž (41) po 23 rokoch objavil starý budík: Keď ho opravil, neveril tomu, čo sa z neho ozýva

Štyridsaťjedenročný Ed narazil pri upratovaní garáže na vzácny retro kúsok. Vďaka nemu sa mohol po dlhom čase opäť započúvať do hlasu svojej mamy, ktorá zomrela v roku 2006. Objavil totiž dvadsaťtriročný budík WakeYoo. "Keď som išiel v roku 1998 na univerzitu, mama mi dala budík, na ktorý bolo možné nahrať vlastný tón zvonenia, a tak som ju požiadal, aby ho nahovorila svojím hlasom," spomína si Angličan. Mama ho tak pravidelne počas študentských čias budila vetou "Vstávaj, Edward".

V budíku vraj boli vytečené batérie, ale keď vyčistil kontakty, začal zas fungovať. Morrishove deti vo veku 10 a 11 rokov tak majú možnosť započúvať sa do hlasu babičky, ktorú už, bohužiaľ, nemali možnosť spoznať osobne. "Je krásne pripomínať si jej hlas. Pamätám si, že mame sa zdalo to nahrávanie veľmi smiešne," uviedol.

“Wake up Edward”



Ed Morrish found an 20-year-old alarm clock which allowed you to record a voice message. His mum had given it to him as a leaving home present.



