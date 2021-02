PREDPOVEĎ Billa Gatesa z roku 1999 ohromila svet: Je až šokujúco presná, všetko sa vyplnilo

Bill Gates

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Zdá sa, že Bill Gates vie predpovedať udalosti s dokonalou prednosťou. Už v roku 2015 poukázal na to, že svet zasiahne pandémia. V roku 1999 zas vydal knihu s názvom Business @ the Speed of Thought, v ktorej predniesol množstvo predpovedí, ktoré sa v tom čase javili ako odvážne. Dnes sú však bežnou realitou.