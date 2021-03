Pochmúrna PREDPOVEĎ Billa Gatesa o konci pandémie: Prezradil, kedy sa vrátime do normálu!

VARŠAVA - Ešte v roku 2015 varoval Bill Gates pred smrteľnou pandémiou. Teraz vyslovil miliardár ďalšiu predpoveď. Je si istý, že pandémia koronavírusu potrvá minimálne do konca roku 2022. Zároveň vzniesol vážne obvinenia voči popredným politikom, pretože podľa jeho názoru bolo možné zabrániť kríze.

Pre ľudí na celom svete, ktorí sa túžia vrátiť do svojho starého „normálneho“ života, bude súčasná pandemická predpoveď Billa Gatesa (65) pravdepodobne ťažkou ranou. Miliardár si je istý, že korónová kríza nás zamestná minimálne do konca roku 2022.

Bill Gates považuje pandémiu za neuveriteľnú tragédiu

65-ročný Gates vyslovil predpoveď v rozhovore pre poľské noviny Gazeta Wyborcza a televíznu stanicu TVN24. Koronakrízu označil za „neuveriteľnú tragédiu“ pre ľudstvo. „Môžeme merať ekonomické náklady, ale pravdepodobne nemôžeme merať ani stratu učenia, utrpenie obmedzeniami, ktoré sme museli zaviesť, aby sme zabránili vyššiemu počtu úmrtí,“ uviedol Bill Gates.

Považuje však za pozitívne, že už v dohľade aspoň koniec. Aj keď to, ako predpovedal, sa stane až v roku 2022. „Vidíme, že vakcíny, z ktorých takmer všetky fungujú, z veľkej časti konečne vychádzajú, takže vidíme, že koniec je v dohľade,“ uviedol miliardár a filantrop.

Testovanie malo podľa Gatesa začať oveľa skôr. Zdroj: SITA/AP Photo/Rajanish Kakade

Obvinil politikov

Ale v rozhovore Bill Gates vážne obvinil aj popredných politikov. Podľa jeho názoru zlyhali so skorším začiatkom testovania. Koronavírusová pandémia by išla výrazne odlišným smerom, keby boli ľudia testovaní skôr. Medzinárodné spoločenstvo malo do toho investovať oveľa skôr, potom „sa dalo vyhnúť rozsahu pandémie (...)“.

„Ak otestujete dostatok ľudí v počiatočných štádiách pandémie a potom dáte do karantény tých, ktorí majú pozitívny test, môžete sa vyhnúť tomuto exponenciálnemu rastu,“ uviedol Gates v rozhovore. Niektoré krajiny konali lepšie ako iné. "Niektorým krajinám ako Austrália, Južná Kórea a Nový Zéland sa darilo veľmi, veľmi dobre. Bohužiaľ, väčšina krajín v Európe, Južnej Amerike a USA to neurobila, takže sme mali neuveriteľný problém."

Bill Gates od začiatku pandémie venoval viac ako 1,8 milióna dolárov na charitu na pomoc v boji proti COVID-19.