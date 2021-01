Chlap nebral KORONAVÍRUS vážne a veril hoaxom: Teraz posiela dôležitý ODKAZ z nemocnice

Počas pandémie dochádza k šíreniu mnohých dezinformácií týkajúcich sa tak samotného vírusu, ako aj hygienických opatrení. Chuck, ktorý v súčasnosti bojuje s ochorením COVID-19, apeluje z nemocničného lôžka na ľudí, aby nedôverovali hoaxom a radšej dodržiavali pokyny hygienikov. Priznáva, že aj on bol niekto, kto veril nesprávnym ľuďom a nakoniec v dôsledku toho skončil v nemocnici. Požiadal preto svojho kamaráta, aby zdieľal video nakrútené z nemocnice, kde čakal na rozhodnutie lekára o tom, či musí podstúpiť intubáciu.

My friend didn’t wear a mask because he believed the lies from our leaders. Now, he’s close to being intubated. He asked that I share this.



"Nenosil som rúško a mal som to robiť. Veril som, že je to len chrípka a že to všetko zmizne a všetko je to len politika. Nemyslel som si, že mi rúško pomôže. Nechcite skončiť ako ja," varuje Američan lapajúci po dychu. "Ťažko sa mi dýcha. Na každého to má iný vplyv. Ale nechcel by si, aby ťa to zasiahlo tak, ako mňa. Ak nosenie rúška zníži šancu infikovania čo i len o päť percent, tak ho noste. Urobte to pre svoje deti, pre blízkych a pre seba," dodal.

Po zverejnení príspevku vyjadrilo Chuckovi podporu množstvo užívateľov, no našli sa aj takí, ktorí ho obviňujú zo šírenia infekcie. Chuck ale podotkol, že nenakazil nikoho iného okrem svojej ženy. Alebo je tiež možné, že ona infikovala jeho.