Mladík opustil manželku počas pôrodu ich dvojičiek! Z DÔVODU, ktorý vás poriadne rozčúli

LONDÝN - Pôrod je nepochybne jeden z najvýznamnejších životných okamihov. Ľudia na stránke Reddit preto kritizujú nemenovaného muža za to, že opustil svoju manželku počas toho, ako privádzala na svet ich dvojičky. Musel ísť vraj do práce kvôli prezentácii.

Neznámy muž bol v pôrodnici spolu so svojou manželkou. Pracuje v otcovej spoločnosti a podľa svojich slov otca nikdy nechce sklamať. Týmto mottom sa riadil aj pri pôrode, kedy náhle odišiel do práce kvôli istým povinnostiam. "Moja žena začala rodiť v nedeľu okolo šiestej podvečer. Zavolal mi ale otec. Pracujem v jeho firme a v pondelok ráno mala prebehnúť jedna prezentácia pre klientov, na ktorú som sa musel pripraviť," píše chlapík v príspevku na Reddite. Otec vedel, že synova žena rodí, no údajne ho potreboval v práci. Vraj by manželka pri pôrode aj tak nijako nevedel pomôcť. Synovi preto odkázal, aby si odpočinul a pripravil sa na prezentáciu.

Pôrod postupoval pomaly a bolo jasné, že žena bude potrebovať minimálne psychickú podporu. V tom okamihu sa však manžel rozhodol odísť. "Uvedomil som si, že jej naozaj nemôžem pomôcť a môj otec sa na mňa spoliehal, tak som jej povedal, že musím odísť," pokračuje. Manželka naňho kvôli tomu začala kričať tak hlasno, až do izby pribehlo niekoľko zdravotných sestier.

Prezentácia údajne dopadla dobre. Mladík sa však cítil ukrivdene, keď sa na neho nahnevala manželka. Dokonca aj jej matka vraj povedala, že dcéra reagovala v danú chvíľu prehnane. Manželka mu údajne odkázala aj to, že ho už viac nepovažuje za svojho manžela. S týmto názorom sa stotožňujú aj užívatelia. "Mala by byť vašou prvou prioritou, ale vy ste ju opustili v čase, keď vás najviac potrebovala a k tomu všetkému ste zmeškali narodenie svojich detí," napísal jeden. Ďalší súhlasia s tým, že jeho jedinou prácou v ten deň malo byť psychické a morálne podporovanie manželky a v tom zlyhal na plnej čiare.